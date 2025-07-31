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Олімпійська чемпіонка загинула у горах Пакистану: від її останнього бажання мороз по шкірі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Олімпійська чемпіонка загинула у горах Пакистану: від її останнього бажання мороз по шкірі
Олімпійська чемпіонка з біатлону мала одне бажання перед смертю
фото: Eric Gaillard Scanpix

Лаура Дальмайєр воліла, щоб її тіло залишилось у горах назавжди

Дворазова олімпійська чемпіонка з Німеччини з біатлону Лаура Дальмайєр трагічно загинула внаслідок нещасного випадку під час сходження у горах Пакистану. Про це пише «Главком» із посиланням на німецькі ЗМІ.

31-річна Лаура Дальмайєр опинилася під каменепадом у понеділок близько полудня на висоті приблизно 5700 метрів у горах Каракорум (Пакистан).

Менеджер Дальмайєр повідомив німецькому телеканалу ZDF, що рятувальникам не вдалося дістатися спортсменки, а за спостереженнями з гелікоптера вона, ймовірно, зазнала серйозних травм. Під час обльоту території рятувальники не виявили ознак життя. У пошуковій операції було задіяно міжнародну команду досвідчених альпіністів, проте через настання темряви роботи були припинені та відновилися в середу вранці.

«Ґрунтуючись на результатах обльоту гелікоптера та описі травм, отриманих Лаурою зі слів її напарниці, можна припустити, що вона померла на місці», – повідомили її представники ZDF.

«Через несприятливі погодні умови та загрозу повторних каменепадів підйом на Пік Лайла надто небезпечний для рятувальників», – йдеться в офіційній заяві.

Лаура Дальмайєр – справжня зірка біатлону, дворазова олімпійська чемпіонка та семиразова чемпіонка світу, яка завершила кар'єру у 26 років, оголосивши, що більше не відчуває мотивації. Її новим основним захопленням стали гори. За кілька років сходжень Дальмайєр перетворилася на висококласну альпіністку, ставши сертифікованим гірським і лижним гідом, чинним членом рятувальної служби. Про те, що альпінізм пов'язаний із підвищеним ризиком для життя, Лаура знала не з чуток. Так, 2022 року в горах загинув колишній коханий біатлоністки, 29-річний Роберт Гразеггер  – у Патагонії він потрапив під лавину. Попри пережите потрясіння, від нових експедицій Дальмаєр не відмовилася.

За інформацією ZDF, Лаура Дальмайєр мала чітке бажання: у разі нещастя ніхто не повинен ризикувати своїм життям, намагаючись її врятувати. Вона просила, щоб її тіло назавжди залишилось у горах.

Члени родини біатлоністки висловили вдячність учасникам рятувальної операції та попрощалися із загиблою: «Лаура збагатила наше життя та життя багатьох людей своєю теплою та прямолінійною манерою. Вона показала нам, що варто відстоювати власні мрії та цілі й завжди залишатися вірним собі».

Це відповідає і побажанням її родини, яка закликає поважати останню волю Лаури й поставитися з розумінням до їх рішення.

У середу рідні Лаури Дальмайєр підтвердили її смерть німецьким агентствам новин DPA і ZDF, про це також повідомив таблоїд Bild.

Нагадаємо, трагедія сталась вдень 28 липня, коли Дальмайєр разом із напарницею піднімалася на гору Лайла-Пік (6069 метрів). Під час спуску на висоті близько 5700 метрів альпіністки потрапили під камнепад. Напарниця Дальмайєр не постраждала і одразу повідомила рятувальників про травми спортсменки. Декілька годин вона намагалася врятувати Дальмайєр, але погодні умови в горах залишалися складними, стало темно, а спортсменка не подавала ознак життя. Тоді напарниця вирішила спускатись далі одна, біля підніжжя гори її зустріли рятувальники.

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Теги: трагедія спорт Німеччина біатлон смерть Пакистан Лаура Дальмайєр

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