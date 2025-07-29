Дворазова олімпійська чемпіонка потрапила під камнепад у горах Пакистану: її доля невідома

Дальмайєр завершила професійну кар'єру у 2019 році

31-річна Дальмайєр є дипломованим гірським та лижним гідом

Дворазова олімпійська чемпіонка з біатлону Лаура Дальмайєр потрапила під камнепад у горах Пакистану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Дальмайєр 28 липня робила сходження разом із напарницею, яка подала сигнал лиха. Наразі доля Лаури невідома. Ведеться пошуково-рятувальна операція.

Через віддаленість району рятувальники дісталися місця події лише 29 липня.

Варто зазначити, що 31-річна німкеня є дипломованим гірським та лижним гідом.

Дальмайєр завершила професійну кар'єру у 2019 році. Вона виграла дві золоті медалі на Олімпіаді-2018 у Пхенчхані, а також є семиразовою чемпіонкою світу.

Нагадаємо, чотириразова олімпійська чемпіонка норвезька лижниця Терезе Йохауг повідомила, що чекає на другу дитину.

«Непрості інтервальні тренування та важке дихання, але відчуття гарні! Ми з нетерпінням чекаємо на поповнення на початку січня», – підписала публікацію Йохауг.

37-річна Йохауг та її чоловік Нільс Якоб Хофф виховують доньку, яка народилася у 2023 році.