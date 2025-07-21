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Зеленський назвав країни, з якими Україна домовиться про множинне громадянство

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Зеленський назвав країни, з якими Україна домовиться про множинне громадянство
За словами президента, першочергово домовлятимуться про множинне громадянство з країнами, де найбільше українців
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Остаточний список буде готовий після консультацій з премʼєркою, главою МЗС і спікером Ради

Президент Володимир Зеленський назвав перші країни, з якими Україна найближчим часом може відкрити процедури для отримання множинного громадянства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ президента.

Зеленський згадав, що нещодавно в Україні ухвалили закон про множинне громадянство, покликаний зберегти звʼязок українців з батьківщиною. «Поступово будемо визначати коло країн, із якими будуть відкриватися відповідні процедури. Я думав розпочати з країн, де найбільше українців зараз. Це передусім такі країни, як Німеччина, Польща, Чехія, держави Балтії» – перелічив він.

Глава держави додав, що остаточний список буде готовий після консультацій з премʼєр-міністеркою, міністром закордонних справ і спікером Верховної Ради. «Зрозуміло, там повинні далі думати і про Канаду, про інші країни, де багато українців і де так Україну сильно підтримують. Це також важливий аспект – які країни традиційно з нами, традиційно нас підтримують і теплі до українців, дуже теплі й важливі для України», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський нещодавно підписав закон про множинне громадянство. «Завдяки множинному громадянству зможемо створити більше реальних юридичних основ для єдності всього нашого великого народу – мільйонів українців на всіх континентах, а також тих представників інших народів, які пов’язали свою долю з Україною», – пояснював президент.

До слова, офіційний сайт Міжнародної федерації гімнастики повідомив, що одіозний спортивний гімнаст Ілля Ковтун змінив українське громадянство на хорватське.

Як повідомлялося, влада США приділятиме пріоритетну увагу позбавленню громадянства осіб, винних у злочинах проти статевої недоторканності та торгівлі людьми.

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Теги: громадянство Володимир Зеленський Німеччина Польща Чехія

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