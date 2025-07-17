Італія слідом за Францією відмовиться від закупівлі зброї США для України

La Stampa: Італія дистанціюється від планів Трампа щодо зброї для України

Італія не приєднається до ініціативи щодо закупівлі європейськими країнами американської зброї для України. Як повідомляє «Главком», про це пише італійське видання La Stampa з посиланням на джерела.

За їхніми словами, таке рішення пояснюється не так тим, що вже передане Римом Києву озброєння відрізняється за технічними параметрами від американського, як тим, що немає бюджетних коштів для фінансування.

Співрозмовники видання зазначають, що єдина запланована закупівля озброєнь у США Італією – це раніше узгоджена стара партія винищувачів F-35, призначена на наступне десятиліття.

«Це не спосіб відірватися від США або від підтримки України, а як запрошення знайти інші способи потурати Трампу», – наголошує La Stampa.

За даними газети, єдине прохання від НАТО до європейських країн стосується готовності взяти на себе логістику транспортування американської зброї в Україну. Поки не ясно, які зобов'язання будуть необхідні, чи то постачання морем, повітрям чи залізницею, проте, кажуть джерела, Італія «не ухилятиметься», як і інші країни ЄС.

14 липня Трамп оголосив про нову схему постачання зброї Україні: європейські країни поставлятимуть озброєння американського виробництва Києву, а США потім заповнять їхні запаси. До ініціативи приєдналися Німеччина та Норвегія – вони поставлять Україні системи Patriot. Генсек НАТО Марк Рютте серед потенційних постачальників назвав також Канаду та країни Північної Європи. За даними Reuters, деякі з країн ЄС дізналися про свою участь лише після оголошення.

Від участі відмовилася Чехія. За інформацією Politico, також до ініціативи не приєднається Франція, яка виступає за створення в Європі власної оборонно-промислової бази. Також видання пов'язує відмову Парижа від участі з його планами збільшити оборонні витрати, що ускладнюються високими дефіцитом бюджету та держборгом.

В Італії також один із найвищих показників співвідношення держборгу до ВВП, писав Reuters у квітні: за підрахунками італійського уряду, цього року він становитиме 136,6% від ВВП. Крім того, дефіцит бюджету країни перевищує ліміт ЄС у 3%. До кінця цього року Рим очікує, що скоротиться з 3,4 до 3,3%.

Нагадаємо, Дональд Трамп раніше обіцяв, що Сполучені Штати братимуть участь у постачанні зброї Києву за схемою, де європейські союзники купуватимуть озброєння у США, щоб замінити власні запаси, передані Україні. Ця угода, за його словами, передбачає, що всю її оплатять європейські країни, а не США.

До слова, президент США Дональд Трамп розглядав можливість відправки в Україну зброї великої дальності, здатної уразити цілі в Москві, Санкт-Петербурзі та інших віддалених російських регіонах. Йдеться про крилаті ракети «Томагавк».

Пізніше стало відомо, що ракети для комплексів ППО Patriot вже постачаються до України в рамках нової угоди, заявив президент США Дональд Трамп журналістам на авіабазі Ендрюс. Утім, уряд Німеччини спростував заяву президента США Дональда Трампа про те, що перші зенітні ракетні комплекси Patriot відправилися з ФРН в Україну.