Головна Світ Політика
search button user button menu button

Італія слідом за Францією відмовиться від закупівлі зброї США для України

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Італія слідом за Францією відмовиться від закупівлі зброї США для України
Італія сприятиме логістиці для Києва, але не постачатиме зброю
колаж: 24tv.ua

La Stampa: Італія дистанціюється від планів Трампа щодо зброї для України

Італія не приєднається до ініціативи щодо закупівлі європейськими країнами американської зброї для України. Як повідомляє «Главком», про це пише італійське видання La Stampa з посиланням на джерела.

За їхніми словами, таке рішення пояснюється не так тим, що вже передане Римом Києву озброєння відрізняється за технічними параметрами від американського, як тим, що немає бюджетних коштів для фінансування.

Співрозмовники видання зазначають, що єдина запланована закупівля озброєнь у США Італією – це раніше узгоджена стара партія винищувачів F-35, призначена на наступне десятиліття.

«Це не спосіб відірватися від США або від підтримки України, а як запрошення знайти інші способи потурати  Трампу», – наголошує La Stampa.

За даними газети, єдине прохання від НАТО до європейських країн стосується готовності взяти на себе логістику транспортування американської зброї в Україну. Поки не ясно, які зобов'язання будуть необхідні, чи то постачання морем, повітрям чи залізницею, проте, кажуть джерела, Італія «не ухилятиметься», як і інші країни ЄС.

14 липня Трамп оголосив про нову схему постачання зброї Україні: європейські країни поставлятимуть озброєння американського виробництва Києву, а США потім заповнять їхні запаси. До ініціативи приєдналися Німеччина та Норвегія – вони поставлять Україні системи Patriot. Генсек НАТО Марк Рютте серед потенційних постачальників назвав також Канаду та країни Північної Європи. За даними Reuters, деякі з країн ЄС дізналися про свою участь лише після оголошення. 

Від участі відмовилася Чехія. За інформацією Politico, також до ініціативи не приєднається Франція, яка виступає за створення в Європі власної оборонно-промислової бази. Також видання пов'язує відмову Парижа від участі з його планами збільшити оборонні витрати, що ускладнюються високими дефіцитом бюджету та держборгом.

В Італії також один із найвищих показників співвідношення держборгу до ВВП, писав Reuters у квітні: за підрахунками італійського уряду, цього року він становитиме 136,6% від ВВП. Крім того, дефіцит бюджету країни перевищує ліміт ЄС у 3%. До кінця цього року Рим очікує, що скоротиться з 3,4 до 3,3%.

Нагадаємо, Дональд Трамп раніше обіцяв, що Сполучені Штати братимуть участь у постачанні зброї Києву за схемою, де європейські союзники купуватимуть озброєння у США, щоб замінити власні запаси, передані Україні. Ця угода, за його словами, передбачає, що всю її оплатять європейські країни, а не США.

До слова, президент США Дональд Трамп розглядав можливість відправки в Україну зброї великої дальності, здатної уразити цілі в Москві, Санкт-Петербурзі та інших віддалених російських регіонах. Йдеться про крилаті ракети «Томагавк».

Пізніше стало відомо, що ракети для комплексів ППО Patriot вже постачаються до України в рамках нової угоди, заявив президент США Дональд Трамп журналістам на авіабазі Ендрюс.  Утім, уряд Німеччини спростував заяву президента США Дональда Трампа про те, що перші зенітні ракетні комплекси Patriot відправилися з ФРН в Україну. 

Читайте також:

Теги: Німеччина Дональд Трамп Франція Італія фінансування Україна озброєння Марк Рютте

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найбільшу кількість установок зафіксовано у Північному Рейні-Вестфалії та Баварії
У Німеччині зростає кількість балконних електростанцій
3 липня, 08:16
Ізраїльські висопосадовці телефонували в США і заявили адміністрації Трампа, що не хочуть чекати, поки Іран заключить угоду
Трамп дав Ірану два тижні на ядерну угоду, але Ізраїль відмовляється чекати
22 червня, 00:59
Володимир Путін запропонував Дональду Трампу своє посередництво у врегулюванні ситуації на Близькому Сході
Трамп розкритикував Путіна за пропозицію посередництва щодо війни на Близькому Сході
24 червня, 17:36
Верховний лідер Ірану залишив провокативний допис у соцмережі на фоні загострення ситуації на Близькому Сході
«Починається битва»: верховний лідер Ірану відреагував на плани США
18 червня, 12:12
За словами глави України, на потреби вітчизняного оборонно-промислового комплексу цьогоріч залучено понад $40 млрд
Фінансування українського ВПК. Зеленський розказав, які очікування покладає на держави-партнери
21 червня, 14:44
Зеленський зустрівся з королем Данії Фредеріком Х, з прем’єркою Данії Метте Фредеріксен, президентом Євроради Антоніу Коштою та очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн
Візит Зеленського до Данії, розмова Трампа з Путіним. Головне за 3 липня
3 липня, 21:12
РФ з початку повномасштабного вторгнення втратила в Україні 22979 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 11 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 липня, 07:55
Конференція у Римі триватиме два дні
Конференція з питань відновлення України у Римі: трансляція
10 липня, 12:25
Ліна Костенко дала інтерв’ю «Радіо Хартія»
«Йшов, як господар». Ліна Костенко розповіла, як зустріла Путіна в Києві
14 липня, 12:34

Політика

Італія слідом за Францією відмовиться від закупівлі зброї США для України
Італія слідом за Францією відмовиться від закупівлі зброї США для України
Німеччина спростувала заяву Трампа про відправку Patriot для України
Німеччина спростувала заяву Трампа про відправку Patriot для України
Трамп змінив риторику, аби укласти торговельну угоду з Китаєм – Bloomberg
Трамп змінив риторику, аби укласти торговельну угоду з Китаєм – Bloomberg
50 днів для Путіна: глава МЗС Латвії звернулась до Трампа
50 днів для Путіна: глава МЗС Латвії звернулась до Трампа
ISW: Кремль маніпулює ядерною риторикою, аби роз'єднати США та НАТО
ISW: Кремль маніпулює ядерною риторикою, аби роз'єднати США та НАТО
Велика Британія та Німеччина готуються підписати оборонну угоду
Велика Британія та Німеччина готуються підписати оборонну угоду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
263K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 липня: ситуація на фронті
163K
Будинки порожніють: сусідня з Україною держава стала лідером з міграції до ЄС
104K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 липня 2025
32K
«Алло» уже не в моді: у покоління зумерів новий тренд у відповідях на дзвінки
19K
«Найкраща комбінація». Нардепка Безугла пояснила, хто насправді керуватиме новим урядом
17K
Окупанти вдарили по польському підприємству у Вінниці: реакція Варшави

Новини

17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 05:51
16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Україна вперше виступила на змаганнях CISOR MILCOMP
15 липня, 22:07
День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання
15 липня, 03:01
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 липня, 00:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua