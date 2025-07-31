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В Італії був відмінений тренувальний збір російських біатлоністів: деталі

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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В Італії був відмінений тренувальний збір російських біатлоністів: деталі
В останній момент італійська сторона попросила росіян не приїжджати

Тренувальний збір росіян в Італії був запланований у серпні

Тренер збірної Росії з біатлону Артем Істомін повідомив, що його група не поїде на запланований збір в Антхольці (Італії) через відмову італійської сторони. Про це повідомляє «Главком».

Тренувальний збір групи Істоміна в Італії був запланований у серпні.

«Інформація у ЗМІ вийшла передчасною, ще нічого не було вирішено. У нас справді планувався там збір, і ми до останнього думали, що туди поїдемо. Вже знайшли для цього зброю і патрони. У нас були домовленості щодо транспорту, готель також нас приймав без проблем. Вже фактично кошториси лежали на столі, але в останній момент італійська сторона попросила нас не приїжджати. А згодом, коли почали шукати альтернативні варіанти, їх, природно, вже не виявилося, бо все вже було зайняте. Тобто всі італійські гори були зайняті, тому що коли ми ще взимку з Карімом Халілі займалися організацією його збору, ми вже знали, що там усе заброньовано під Олімпіаду», – заявив Істомін.

Він також зазначив, що біатлоністи Карім та Анастасія Халілі все ж проведуть збір в Італії.

«Так, вони поїдуть, як було заплановано. Ми спочатку вибрали план підготовки, який був необхідний для всієї команди, але через труднощі виїзду та проведення зборів у високогір'ї це виявилося неможливим. Ми попросили підтримки в регіоні – регіон схвалив. Тож частково власним коштом, частково за допомогою регіону вони йдуть за наміченим планом, який ми затвердили ще роком раніше», – заявив Істомін.

Також він повідомив, що у серпні замість збору в Італії його команда працюватиме у Сочі.

Нагадаємо, одіозна російська шаблістка Яна Єгорян виборола золоту медаль чемпіонату світу з фехтування.

У неділю, 27 липня, Єгорян стала переможницею чемпіонату світу у Тбілісі. У фіналі росіянка перемогла польку Зузанну Цесляр із рахунком 15:11.

Яна Єгорян є амбасадоркою підсанкційного загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян «Здоровое отечество», який здійснює свою діяльність, зокрема й на тимчасово окупованих територіях України. Також цей рух причетний до викрадення українських дітей.

Єгорян є лейтенантом збройних сил РФ.

Як повідомлялося, у російських ЗМІ та соцмережах поширюється інформація, що захисники України знищили титулованого російського спортсмена Сергія Павлика.

Сергій Павлик народився 5 квітня 1987 року.

Він був 10-тиразовим чемпіоном Росії з боротьби куреш, дворазовим чемпіоном світу, дворазовим чемпіон з боротьбі на поясах на літній універсіаді 2013 року.

Нагороджений Почесною грамотою президента Росіїї за визначні спортивні досягнення.

Нагадаємо, депутат Держдуми РФ Фетісов істерично відреагував на рішення організаторів Вільнюського марафону щодо участі російських спортсменів.

Вільнюський марафон раніше оголосив, що результати російських та білоруських спортсменів не будуть визнані, у разу здобуття ними призових місць.

«Вакханалія продовжується. Рішення Вільнюського марафону – це вже повне знущання з наших спортсменів. Брати участь у таких змаганнях і на таких умовах – не поважати себе», – заявив Фетисов.

Вільнюський марафон має відбутися 14 вересня.

Теги: росія спорт біатлон

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