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Зеленський запропонував Німеччині долучитися до експертизи законопроєкту про НАБУ і САП

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Зеленський запропонував Німеччині долучитися до експертизи законопроєкту про НАБУ і САП
Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц обговорили відкриття першого переговорного кластера
фото: president.gov.ua/Офіс президента

За словами президента, антикорупційні органи підтримали текст нового законопроєкту

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом. Він запропонував Німеччині долучитися до експертизи нового законопроєкту про діяльність антикорупційних органів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис президента.

Глава нашої держави запевнив главу німецького уряду, що антикорупційні органи підтримали текст законопроєкту. «Поінформував, що вже погодив текст законопроєкту, який гарантує незалежність і дієвість антикорупційних інституцій в Україні. Важливо, що антикорупційні органи підтримали цей законопроєкт. Ми всі погодилися, що не має бути будь-яких втручань та впливів з боку Росії на роботу нашої антикорупційної інфраструктури», – зауважив президент. 

Зеленський запропонував Німеччині долучитися до експертизи законопроєкту, на що Мерц висловив готовність. «Обговорили реалізацію наших домовленостей з ЄС та роботу щодо відкриття першого переговорного кластера. Є абсолютна підтримка Німеччини в цьому питанні», – додав він.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення проголосували 263 народних депутати.

Згодом стало відомо, що президент Володимир Зеленський запропонує Верховній Раді законопроєкт, який забезпечить стабільну роботу системи правопорядку. Документ міститиме норми для незалежності антикорупційних інституцій. Глава України стверджує, що новий законопроєкт усуне російський вплив і втручання в діяльність органів правопорядку. Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура відреагували на підготовку нового законопроєкту.

Вже 24 липня Володимир Зеленський заявив, що погодив текст законопроєкту, який гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні та незалежність антикорупційних органів. Зауважимо, 22 та 23 липня тривали акції на підтримку Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

До слова, нардепи з різних фракцій зареєстрували у Раді новий законопроєкт, який має повернути незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

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Теги: Німеччина Володимир Зеленський Фрідріх Мерц

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