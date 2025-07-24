Politico: З приходом нового канцлера Німеччини особисті стосунки між Німеччиною та Францією стали теплішими, але залишається низка нерозв'язних розбіжностей, від оборони до торгівлі

Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц чекають досить важкі переговори, які мають відбутися ввечері в середу, 23 липня в Берліні. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Таку думку висловив у коментарі виданню Politico німецький депутат Роланд Тайс. «Є дві важливі проблеми, які Німеччині та Франції необхідно вирішити, щоб досягти реального прогресу», – вважає політик.

«Перед канцлером Німеччини і президентом Франції стоїть дилема. У цій статті ви можете переглянути інформаційну політику зовнішньої», – заявив він.

У матеріалі Politico відзначається, що Макрон і Мерц вже зараз стикаються із розбіжностями в найрізноманітніших питаннях – від оборони до торгівлі. Так, Парижу та Берліну раніше не вдалося підписати угоду про спільну розробку винищувача нового покоління, а також досягти консенсусу щодо постачання американської зброї в Україну.

У сфері торгівлі Німеччина виступає за якнайшвидше вирішення торгової суперечки зі Сполученими Штатами та укладання відповідної угоди, Франція ж займає більш обережну позицію.

Нагадаємо, перші американські системи протиповітряної оборони Patriot Україна отримає не раніше ніж навесні 2026 року. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наполягає на прискоренні передачі систем, наголошуючи, що доленосне рішення за Вашингтоном. США своєю чергою очікують, що європейські союзники тимчасово передадуть Україні частину своїх Patriot, а згодом отримають нові установки від американського виробника RTX Corporation.





