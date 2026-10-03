Олімпійський чемпіон з лижних перегонів Нісканен отримав важкий діагноз

Ійво Нісканен вирішив перевірити свій стан здоров'я після того, як побачив на нозі родимку

У фінського лижника Ійво Нісканена діагностували меланому на ранній стадії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Iltalehti.

Вчасно виявлена проблема в лижника

Про проблеми зі здоров’ям триразовий олімпійський чемпіон повідомив у заяві Лижної асоціації Фінляндії. Нові подробиці його відновлення розповів головний тренер збірної Фінляндії швед Йоакім Абрахамссон.

У травні Нісканен пройшов обстеження родимки на стопі. Дерматолог рекомендував її видалити, а подальше дослідження виявило акральну меланому in situ – ранню форму захворювання. Для лікування спортсмену знадобилося повторне хірургічне втручання. Загалом Нісканен переніс дві операції. Через це він не зміг взяти участь у літніх зборах національної команди та тренувався вдома за підтримки Абрахамссона.

Перші кілька тижнів після операцій навантаження на ноги обмежили, тому лижник зосереджувався переважно на тренуванні верхньої частини тіла. «Для Ійво насамперед йшлося про те, наскільки сильно можна навантажувати ногу після операції. Ми не хотіли зайвий раз ризикувати. Влітку існував ризик інфекції. Зрештою ми просто чекали на результати аналізів», – розповів Абрахамссон.

Плани по сезону

Нісканен заздалегідь не планував брати участь у осінньому зборі збірної. У вересні в його родині народилася третя дитина, тому повернення до команди запланували на листопадовий збір в Олосі.

Абрахамссон запевняє, що зараз олімпійський чемпіон перебуває у хорошій формі. «Ійво перебуває у хорошому стані перед сезоном. На цьому етапі важливо дотримуватися балансу між важкими тренуваннями та відновленням. Звичайно, важливо також залишатися здоровим. Зараз усе виглядає так, що перед стартом сезону він у дуже хорошій формі», – зазначив тренер.

Новий сезон Кубка світу з лижних перегонів має розпочатися 27 листопада у фінській Куусамо.

Нагадаємо, що перспективна 18-річна лижниця завершила кар'єру після двох зупинок серця: «Дуже хороші лікарі в Лінці вважали, що я не виживу, але вони помилялися».