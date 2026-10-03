Головна Спорт Ще більше про спорт
search button user button menu button

Олімпійський чемпіон з лижних перегонів Нісканен отримав важкий діагноз

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Олімпійський чемпіон з лижних перегонів Нісканен отримав важкий діагноз
Ійво Нісканен на Олімпіаді-2022 яскраво переміг російського пропагандиста Олександра Большунова
фото: МОК

Ійво Нісканен вирішив перевірити свій стан здоров'я після того, як побачив на нозі родимку

У фінського лижника Ійво Нісканена діагностували меланому на ранній стадії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Iltalehti.

Вчасно виявлена проблема в лижника

Про проблеми зі здоров’ям триразовий олімпійський чемпіон повідомив у заяві Лижної асоціації Фінляндії. Нові подробиці його відновлення розповів головний тренер збірної Фінляндії швед Йоакім Абрахамссон.

У травні Нісканен пройшов обстеження родимки на стопі. Дерматолог рекомендував її видалити, а подальше дослідження виявило акральну меланому in situ – ранню форму захворювання. Для лікування спортсмену знадобилося повторне хірургічне втручання. Загалом Нісканен переніс дві операції. Через це він не зміг взяти участь у літніх зборах національної команди та тренувався вдома за підтримки Абрахамссона.

Перші кілька тижнів після операцій навантаження на ноги обмежили, тому лижник зосереджувався переважно на тренуванні верхньої частини тіла. «Для Ійво насамперед йшлося про те, наскільки сильно можна навантажувати ногу після операції. Ми не хотіли зайвий раз ризикувати. Влітку існував ризик інфекції. Зрештою ми просто чекали на результати аналізів», – розповів Абрахамссон.

Плани по сезону

Нісканен заздалегідь не планував брати участь у осінньому зборі збірної. У вересні в його родині народилася третя дитина, тому повернення до команди запланували на листопадовий збір в Олосі.

Абрахамссон запевняє, що зараз олімпійський чемпіон перебуває у хорошій формі. «Ійво перебуває у хорошому стані перед сезоном. На цьому етапі важливо дотримуватися балансу між важкими тренуваннями та відновленням. Звичайно, важливо також залишатися здоровим. Зараз усе виглядає так, що перед стартом сезону він у дуже хорошій формі», – зазначив тренер.

Новий сезон Кубка світу з лижних перегонів має розпочатися 27 листопада у фінській Куусамо.

Нагадаємо, що перспективна 18-річна лижниця завершила кар'єру після двох зупинок серця: «Дуже хороші лікарі в Лінці вважали, що я не виживу, але вони помилялися»

Теги: тренер лижний спорт рак

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У 2022 році Климов з літерою «Z» на одязі разом з Володимиром Путіним брав участь у мітингу на підтримку війни
Російський лижник, який мітингував з «Z» на одязі, отримав нейтральний статус
1 жовтня, 22:13
Альберто Джилардіно знову тренуватиме на елітному рівні
Ексодноклубник Шевченка в «Мілані» став головним тренером «Парми»
29 вересня, 17:11
Кріштіану Роналду отримав позаплановий відпочинок
Такого не було 18 років. Тренер збірної Португалії пішов на нечуваний крок із Роналду
28 вересня, 14:59
Лауренціу Регекампф має непросту історію співпраці з «Університатею»
«Університатя Крайова» Романчука вимагає відсторонення нового тренера суперників: деталі скандалу
25 вересня, 16:24
Александер Блессін став до керма «жеребців»
Занепалий гранд Німеччини призначив нового тренера
22 вересня, 17:58
Дмитро Шеп’юк під час зимових Олімпійських ігор 2026 року в Борміо, Італія
Олімпієць із Закарпаття поїхав працювати на будівництво в Чехії
20 вересня, 15:11
Олександр Большунов не виступав на міжнародних змаганнях з початку повномасштабного вторгнення
Росія готує хитру схему допуску до змагань путініста Большунова
18 вересня, 21:11
Максим Калініченко перебрався у мініфутбол
Експівзахисник збірної України Калініченко очолив мініфутбольний клуб
14 вересня, 12:29
Рон Гурлей та Карлос Корберан стали безробітними
Історичний гранд Іспанії відправив у відставку тренера та виконавчого директора
13 вересня, 19:07

Ще більше про спорт

Олімпійський чемпіон з лижних перегонів Нісканен отримав важкий діагноз
Олімпійський чемпіон з лижних перегонів Нісканен отримав важкий діагноз
Російська фігуристка поскаржилася, що «спустила в унітаз те, заради чого три роки пахала»
Російська фігуристка поскаржилася, що «спустила в унітаз те, заради чого три роки пахала»
Велопедистка Кулинич показала найкращий в історії України результат на Чемпіонаті Європи
Велопедистка Кулинич показала найкращий в історії України результат на Чемпіонаті Європи
Ус стала віцечемпіонкою Суперкубка з веслувального слалому
Ус стала віцечемпіонкою Суперкубка з веслувального слалому
Російський стрибун з трампліна Клімов, який підтримує Путіна, отримав дозвіл виступати на змаганнях
Російський стрибун з трампліна Клімов, який підтримує Путіна, отримав дозвіл виступати на змаганнях
Президент Федерації волейболу України прокоментували допуск росіян до змагань
Президент Федерації волейболу України прокоментували допуск росіян до змагань

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 жовтня 2026
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
91K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
87K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
73K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)

Новини

На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
1 жовтня, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
30 вересня, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
30 вересня, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
29 вересня, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
29 вересня, 14:24

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua