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Олімпієць із Закарпаття поїхав працювати на будівництво в Чехії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Олімпієць із Закарпаття поїхав працювати на будівництво в Чехії
Дмитро Шеп’юк під час зимових Олімпійських ігор 2026 року в Борміо, Італія
фото: Reuters

Дмитро Шепʼюк розповів, що хотів заробити грошей для змагань

У серпні чеський інфлюенсер Петр Гавлік під час розмови з будівельником у місті Брно виявив, що спілкується з українським гірськолижником та учасником Олімпійських ігор 2026 року Дмитром Шепʼюком. Як інформує «Главком», у інтервʼю «Радіо Свобода» спортсмен розповів, як опинився на будівництві та пояснив, що хотів заробити грошей.

20-річний Дмитро Шепʼюк – уродженець селища Ясіня у Закарпатській області. З 2019 року він живе в Чехії, маючи там тимчасовий захист, проте часто приїжджає до України. Наразі він тренується зі словацькою командою гірськолижників, але виступає виключно за українську збірну. Сам спортсмен розповів, що йому пропонували виступати за Чехію, Польщу та Словаччину, проте він відмовився з патріотичних міркувань.

Під час зимової Олімпіади-2026 Дмитро Шепʼюк виступив у всіх чотирьох гірськолижних дисциплінах та посів 32-ге місце у слаломі. Цей результат став найкращим показником України в історії Олімпіад в цій дисципліні.

За словами спортсмена, після завершення сезону він мав місяць відпочинку, і під час нього опинився на будівельних роботах у чеському Брно. Там його помітив чеський блогер, який опублікував відео, що викликало резонанс у мережі.

«Я обрав відпочинок від спорту – роботу, спробувати щось інше. Але головна мета була – заробити грошей. Хоча, це було лише на два тижні, потім мені подзвонили, що можна їхати на збори», – розповів Шепʼюк.

Гірськолижник розповів, що отримав пропозицію попрацювати від батька, який тривалий час займається будівництвом. Після цього Шепʼюк з друзями поїхав з Праги до Брна.

«Оскільки я знаю чеську, був у нашій команді головний – домовлявся, налагоджував процеси й сам руками працював, це була, так би мовити, забава. Після того як мене зняли за роботою, мені написав фізіотерапевт-тренер, сказав, що хоче зі мною співпрацювати, будемо з ним розробляти план тренувань, аналізувати, в чому я гірший, в чому слабший», – сказав спортсмен.

За словами Дмитра Шепʼюка, витрати на підготовку та участь у міжнародних змаганнях – «це величезні кошти». Він розповів, що на збори та тренування доводилося витрачати подекуди по €20 тис.

«Зараз у нас в клубі п’ятеро хлопців, ми ділимо витрати на всіх. За олімпійський сезон виходило, що ми з батьком вклали €20-40 тис. Я не знаю повну суму, тому що щось оплачує федерація», – сказав Дмитро Шепʼюк.

Спортсмен розповів, що Федерація лижного спорту України покриває близько 60-70% витрат. Він зазначив, що задоволений рівнем підтримки, оскільки розуміє, що в Україні триває війна. На запитання, чи вдається забезпечувати себе професійним спортом, Дмитро Шепʼюк відповів заперечно.

Зазначається, що Дмитро Шепʼюк став одним з багатьох українських спортсменів на Олімпіаді, які підтримали скелетоніста Владислава Гераскевича, не допущеного до участі через шолом з фото загиблих під час війни українських спортсменів. Тоді Шепʼюк вийшов на старт із написом «Ukr heroes with us» («Українські герої з нами») на рукавичці.

«Я думав про усіх загиблих, про всіх, хто втратив близьку людину на війні. А про те, чи не боявся я дискваліфікації, мене всі питають. Чесно кажучи, я навіть сам спіймав себе на думці після змагань, а чому я про це не подумав? Бо в день змагань думки про те, що мене знімуть чи ще щось таке станеться, не було взагалі», – розповів спортсмен.

За словами Дмитра Шепʼюка, на фронті зараз перебуває його друг-гірськолижник, для якого він зробив збір. На зібрані 240 тис. грн спортсмен придбав для підрозділу товариша дрони та сам відвіз їх до України.

Раніше Дмитро Шеп'юк здобув золото у гігантському слаломі на змаганнях категорії NJR у Кортіна-д’Ампеццо (Італія). 

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Теги: Закарпаття війна будівництво тренер відео лижний спорт

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