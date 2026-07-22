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Перспективна 18-річна лижниця завершила кар'єру після двох зупинок серця

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Перспективна 18-річна лижниця завершила кар'єру після двох зупинок серця
Енгельхардт: Лижні перегони назавжди залишаться частиною мого життя
фото: Instagram/@engelhardt_katharina

Енгельхардт: Дуже хороші лікарі в Лінці вважали, що я не виживу, але вони помилялися.

18-річна австрійська лижниця Катаріна Енгельхардт завершила кар'єру після двох зупинок серця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bild.

«Мені тільки пізніше повідомили, що я мала дві зупинки серця, і я чотири дні перебувала в комі через міокардит. Мені також імплантували дефібрилятор, щоб запобігти ще одній зупинці серця. Навіть дуже хороші лікарі в Лінці вважали, що я не виживу, але вони помилялися.

На жаль, професійний спорт більше не відіграватиме жодної ролі в моєму житті. Тим не менш, я дуже вдячна за те, що можу займатися звичайними видами спорту. Лижні перегони назавжди залишаться частиною мого життя», – повідомила дівчина

Енгельхардт минулого сезону посіла друге місце за підсумками спринтерських перегонів у чемпіонаті Австрії, а також неодноразово піднімалася на подіум на етапах Кубка світу серед юніорів.

Як повідомлялося, жіноча збірна України з тенісу зіграє у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Бельгії.

У разі перемоги Україна може зустрітися у півфіналі проти чинних чемпіонок – збірної Італії.

Усі пари чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг:

  • Італія – Китай
  • Україна – Бельгія
  • Казахстан – Іспанія
  • Чехія – Велика Британія

Матчі фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться 22-27 вересня у китайському Шеньчжені.

Теги: спорт лижний спорт

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