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Експівзахисник збірної України Калініченко очолив мініфутбольний клуб

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Експівзахисник збірної України Калініченко очолив мініфутбольний клуб
Максим Калініченко перебрався у мініфутбол
фото: Delfi

Учасник історичного Чемпіонату світу 2006 відновив тренерську діяльність

Колишній хавбек «Дніпра», московського «Спартака» та сімферопольської «Таврії» Максим Калініченко став головним тренером рівненського QLevel. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

47-річний фахівець повернувся до роботи. Раніше він працював здебільшого асистентом головного тренера. Зокрема, в дублі харківського «Металіста», житомирському «Поліссі», латвійській «Ризі» та інших клубах.

Калініченко дебютуватиме на новій посаді в Єврокубку з мініфутболу. Наприкінці вересня турнір відбудеться в іспанському Камбрілсі. QLevel на груповому етапі зустрінеться з румунським «Лайон Кабс», грецьким «Фламінгосом» та іспанським «Райзінг Раймоном».

«Незабаром ми почнемо знайомити вас із гравцями, яких нам вдалося зібрати та які представлятимуть QLevel на міжнародній арені», – йдеться в заяві колективу.

До слова, українець Довбик дебютним голом врятував «Болонью» від третьої поразки поспіль в чемпіонаті Італії. Форвард вийшов із лави запасних у матчі проти «Сассуоло». У доданий арбітром час він забив останній м'яч у поєдинку (2:2).

Нагадаємо, раніше тренер «Бенфіки» відповів на критику Судакова. Керманич лісабонців Марку Сілва задоволений рівнем півзахисника національної команди України. У новому сезоні останній відвоював місце в основі «орлів».

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Теги: тренер НОВИНИ ФУТБОЛУ

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