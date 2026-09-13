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Історичний гранд Іспанії відправив у відставку тренера та виконавчого директора

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Історичний гранд Іспанії відправив у відставку тренера та виконавчого директора
Рон Гурлей та Карлос Корберан стали безробітними
фото: ФК «Валенсія»

Через провальний старт сезону полетіли голови на березі Середземного моря

Іспанська «Валенсія» звільнила головного тренера Карлоса Корберана та виконавчого директора Рона Гурлея. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Кажани» провалили старт нової кампанії. Левантійці зазнали чотирьох поразок у п'яти турах Ла Ліги. З одним очком в активі «Валенсія» опинилася на дні елітного дивізіону.

Корберан працював на чолі «Валенсії» з грудня 2024 року. Він двічі фінішував із командою у середині турнірної таблиці. У минулому сезоні «кажани» фінішували на дев'ятій сходинці.

Натомість Гурлей працював на «Местальї» з травня 2025-го. Раніше він пробув трохи більше року на аналогічній посаді в аравійському «Аль-Ахлі». Також шотландець був виконавчим директором англійського «Вест Бромвіча» та лондонського «Челсі».

До слова, мадридський «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратською компанію Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, раніше «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.

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Теги: Ла Ліга ФК Валенсія тренер НОВИНИ ФУТБОЛУ

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