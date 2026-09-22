Занепалий гранд Німеччини призначив нового тренера

Александер Блессін став до керма «жеребців»

Українець Юхим Конопля працюватиме під керівництвом іншого фахівця

Александер Блессін став керманичем «Боруссії» з німецького Менхенгладбаха. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

53-річний німець обійняв посаду, що стала вакантною після звільнення Ойгена Поланскі. Блессін підписав із «жеребцями» контракт до літа 2028 року. Попередні два сезони він відпрацював на чолі гамбурзького «Санкт-Паулі».

Спершу Блессін фінішував із «піратами» на 14-й сходинці в Бундеслізі. Натомість на другий рік не втримав «Санкт-Паулі» в елітному дивізіоні. Раніше фахівець тренував бельгійські «Юніон» та «Остенде», італійський «Дженоа» та юнацькі команди РБ «Лейпциг».

«Боруссія» М іде останньою у Бундеслізі після чотирьох турів, зазнавши чотирьох поразок. Влітку лави «жеребців» поповнив оборонець збірної України Юхим Конопля, але досі не дебютував у новій команді через травму. Блессін дебютуватиме на новій посаді 11 жовтня у поєдинку проти «Кьольна».

До слова, мюнхенська «Баварія» здобула Кубок Німеччини завдяки хет-трику форварда Кейна. «Ротен» розгромили «Штутгарт» (3:0) у фіналі. Перед цим мюнхенці завоювали чемпіонський титул Бундесліги.

Нагадаємо, переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» Ніклас Зюле сенсаційно завершив кар'єру в 30 років. Оборонець припинив професіональні виступи після попереднього сезону. Останнім клубом у біографії центрбека стала дортмундська «Боруссія».