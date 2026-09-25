«Університатя Крайова» Романчука вимагає відсторонення нового тренера суперників: деталі скандалу

Лауренціу Регекампф не до кінця виконав умови свого відходу з клубу

Румунський футбольний клуб «Університатя Крайова», за який виступає гравець збірної України Олександр Романчук, звернувся до Федерації футболу Румунії із вимогою відсторонити Лауренціу Регекампфа від тренерської діяльності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Eurosport.

Невирішені фінансові питання з «Університатею»

Фахівець, якого нещодавно представили новим головним тренером ФКСБ, може зіткнутися із забороною працювати в Румунії через фінансовий конфлікт, що триває з 2023 року. Регекампф розпочав третій період роботи у ФКСБ. Раніше він очолював команду у 2012-2014 та 2015-2017 роках. Під час пресконференції після призначення тренер розповів про свої цілі, однак не згадав про суперечку з «Університатя Крайова».

У 2023 році фахівець залишив клуб із Крайови та перейшов до саудівського «Аль-Таї». Керівництво румунської команди вимагало фінансової компенсації, яку, за даними джерела, не погодилися виплатити ані тренер, ані саудівський клуб. У відповідь «Університатя» подала скаргу до Федерації футболу Румунії. Національна палата з вирішення спорів у підсумку постановила, що Регекампф має виплатити клубу 300 тис. євро. У разі невиконання рішення тренеру загрожує заборона працювати в Румунії.

За інформацією Eurosport, наразі фахівець виплатив лише половину суми. Водночас керівництво ФКСБ запевнило, що решту боргу разом із відсотками в розмірі 17 тис. євро, загалом 167 тис. євро, незабаром перерахують на рахунок «Університатя Крайова».

Потенційне відсторонення Регекампфа

Попри це, клуб звернувся до федерації з вимогою виконати рішення про відсторонення. Воно було ухвалене ще у 2023 році та передбачало виплату компенсації протягом двох років. Оскільки цей термін уже минув, тренеру може загрожувати дискваліфікація. За інформацією Digi Sport, остаточне рішення у справі очікується наступного тижня.

У ФКСБ сподіваються, що після отримання решти коштів керівництво «Університатя Крайова» не перешкоджатиме роботі Регекампфа. Поки що тренер розпочне підготовку команди до наступних матчів. Зокрема, дебют Регекампфа на чолі ФКСБ запланований на 10 жовтня. Його команда має зіграти вдома проти «Оцелула» з Галаца.

Нагадаємо, що УЄФА пожиттєво дискваліфікувала тренера, який знімав футболісток у душі.