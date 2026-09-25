Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Університатя Крайова» Романчука вимагає відсторонення нового тренера суперників: деталі скандалу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
«Університатя Крайова» Романчука вимагає відсторонення нового тренера суперників: деталі скандалу
Лауренціу Регекампф має непросту історію співпраці з «Університатею»
фото: Sport Pictures

Лауренціу Регекампф не до кінця виконав умови свого відходу з клубу

Румунський футбольний клуб «Університатя Крайова», за який виступає гравець збірної України Олександр Романчук, звернувся до Федерації футболу Румунії із вимогою відсторонити Лауренціу Регекампфа від тренерської діяльності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Eurosport.

Невирішені фінансові питання з «Університатею»

Фахівець, якого нещодавно представили новим головним тренером ФКСБ, може зіткнутися із забороною працювати в Румунії через фінансовий конфлікт, що триває з 2023 року. Регекампф розпочав третій період роботи у ФКСБ. Раніше він очолював команду у 2012-2014 та 2015-2017 роках. Під час пресконференції після призначення тренер розповів про свої цілі, однак не згадав про суперечку з «Університатя Крайова».

У 2023 році фахівець залишив клуб із Крайови та перейшов до саудівського «Аль-Таї». Керівництво румунської команди вимагало фінансової компенсації, яку, за даними джерела, не погодилися виплатити ані тренер, ані саудівський клуб. У відповідь «Університатя» подала скаргу до Федерації футболу Румунії. Національна палата з вирішення спорів у підсумку постановила, що Регекампф має виплатити клубу 300 тис. євро. У разі невиконання рішення тренеру загрожує заборона працювати в Румунії.

За інформацією Eurosport, наразі фахівець виплатив лише половину суми. Водночас керівництво ФКСБ запевнило, що решту боргу разом із відсотками в розмірі 17 тис. євро, загалом 167 тис. євро, незабаром перерахують на рахунок «Університатя Крайова».

Потенційне відсторонення Регекампфа

Попри це, клуб звернувся до федерації з вимогою виконати рішення про відсторонення. Воно було ухвалене ще у 2023 році та передбачало виплату компенсації протягом двох років. Оскільки цей термін уже минув, тренеру може загрожувати дискваліфікація. За інформацією Digi Sport, остаточне рішення у справі очікується наступного тижня.

У ФКСБ сподіваються, що після отримання решти коштів керівництво «Університатя Крайова» не перешкоджатиме роботі Регекампфа. Поки що тренер розпочне підготовку команди до наступних матчів. Зокрема, дебют Регекампфа на чолі ФКСБ запланований на 10 жовтня. Його команда має зіграти вдома проти «Оцелула» з Галаца.

Нагадаємо, що УЄФА пожиттєво дискваліфікувала тренера, який знімав футболісток у душі

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Олександр Романчук тренер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пітер Ітодо став співтворцем розгрому
«Харків» і «Шахтар» забрали нагороди туру Прем'єр-ліги
8 вересня, 17:18
Софія Причина входить до переліку найкращих арбітринь України
Українська арбітриня взяла участь у семінарі УЄФА
14 вересня, 11:42
«Фрайбург» встановив рекордне для себе досягнення після третього туру Бундесліги
Кейн рятує «Баварію»: результати третього туру Бундесліги 2026/27
14 вересня, 12:40
Усі етапи Кубка України складаються з одного матчу
Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України з футболу серед жіночих команд
15 вересня, 20:48
Каміль Грабара не допоможе «б'янконері» найближчим часом
Голкіпер «Ювентуса» отримав важку травму на тренуванні
19 вересня, 20:28
«Атлетіко» йде другим у чемпіонаті Іспанії
«Атлетіко» здолав «Реал» у мадридському дербі
20 вересня, 19:34
Угода швейцарця з «Челсі» розрахована до літа 2028 року
Лідер збірної Швейцарії Джака підробив Covid-сертифікат – гравець пропустить матчі Ліги націй
21 вересня, 18:20
У 2004-2007 роках у складі «Динамо» Родольфо зіграв 56 матчів та забив сім голів
Ексгравець «Динамо» заявив, що хотів отримати паспорт РФ і вважає себе наполовину росіянином
23 вересня, 14:05
Іспанія двічі за свою історію стала чемпіоном світу
Гравець збірної Іспанії передав співробітникам місцевої федерації футболу 1 млн євро
Вчора, 20:05

Новини

«Золотий м'яч» став яблуком розбрату? Журналісти помітили напруженість між Мбаппе та Дембеле у збірній Франції
«Золотий м'яч» став яблуком розбрату? Журналісти помітили напруженість між Мбаппе та Дембеле у збірній Франції
Олександр Усик серйозно змінив імідж (фото)
Олександр Усик серйозно змінив імідж (фото)
Півзахисник «Баварії» зазнав травми в таборі збірної Німеччини
Півзахисник «Баварії» зазнав травми в таборі збірної Німеччини
«Манчестер Сіті» визнано винним у порушеннях правил ФФП – джерело
«Манчестер Сіті» визнано винним у порушеннях правил ФФП – джерело
Визначено першого фіналіста Кубка Біллі Джин Кінг
Визначено першого фіналіста Кубка Біллі Джин Кінг
Багаторазовий переможець перегонів «Дакар» здобув золото на Азійських іграх у стрільбі
Багаторазовий переможець перегонів «Дакар» здобув золото на Азійських іграх у стрільбі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 вересня 2026
59K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
54K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
52K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
50K
Вибори до Держдуми: як ми програли вибори на окупованих територіях

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua