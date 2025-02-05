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Олімпійський чемпіон з регбі покусав одноклубника: деталі скандалу

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Олімпійський чемпіон з регбі покусав одноклубника: деталі скандалу
Дакуваку відсторонили від змагань
фото: fijivillage.com

Конфлікт стався під час нічної прогулянки регбістів. Свідки зазначають, що бійка почалася через грошову суперечку

Олімпійського чемпіона з регбі-7 Масівесі Дакуваку відсторонили від змагань через бійку з партнером по клубу.

30-річний Дакувака, який є чемпіоном Ріо-2016 у складі збірної Фіджі, грає за французьку команду «Біарріц».

Конфлікт стався під час нічної прогулянки гравців команди. Свідки зазначають, що бійка почалася через грошову суперечку. Дакувака розпочав штурханину з одноклубником, ще один партнер по команді намагався розборонити їх, але Масівесі вкусив його за щоку.

Потерпілого доставили до лікарні та наклали 20 швів. Дакуваку відсторонили від змагань, триває розслідування.

Як повідомлялося, футболістка лондонського «Челсі» Саманта Керр постала перед судом за расистську образу поліцейського.

У Лондоні сьогодні, 3 лютого, розпочалися слухання у справі 31-річної австралійської нападаючої «Челсі» Саманти Керр, яка звинувачується в образі працівника поліції на расовому ґрунті. Інцидент стався 30 січня 2023 року у Твікнемі, західному передмісті Лондона.

За словами прокурора, Керр разом зі своєю партнеркою та футболісткою «Вест Хема» Крісті Мевіс намагалися розбити вікно під час поїздки в таксі. Водій зателефонував до поліції та відвіз дівчат до поліцейської дільниці, де нападниця «Челсі» сказала поліцейському Стівену Ловеллу: «Ви, хлопці, **бані тупі білі».

У суді Керр не визнала вину за жодним з пунктів звинувачень. Варто зазначити, що футболістка має індійське походження – її батько народився у Калькутті у сім'ї англійця та індуски.

«Сем Керр не відчувала ворожості до поліцейського, бо він білий. Її висловлювання, хоч і було погано сформульовано, стосувалося позицій влади, привілеїв і про те, як ці речі можуть впливати на сприйняття», – сказала адвокатка футболістки Грейс Форбс.

Керр забила 199 голів за свою кар'єру на клубному рівні.

Вона також з 69 голами в 128 матчах є найкращою бомбардиркою збірної Австралії за всю історію.

Очікується, що судовий процес буде завершено цього тижня.

Нагадаємо, американський напівлегковаговик UFC Брайс Мітчелл заявив, що лідер нацистської Німеччини Адольф Гітлер був хорошою людиною.

«Ось що я кажу про те, що Ілон Маск славить Гітлера, славить нацистів: я справді так не думаю, тому що, якщо чесно, я вважаю, що Гітлер був хорошою людиною, спираючись на власні дослідження, а не на промивання мізків у державній освіті. Я справді думаю, що до того, як Гітлер підсів на метамфетамін, він був хлопцем, з яким я б пішов на риболовлю. Він воював за свою країну. Він хотів її очистити, вигнавши жадібних євреїв, які руйнували його країну і перетворювали всіх на геїв. Вони розбещували дітей, вони змінювали орієнтацію жінок та чоловіків», – сказав Мітчелл.

Він також вважає, що Гітлер остаточно з'їхав з гулзду, коли підсів на метамфетамін.

«Коли Гітлер підсів на метамфетамін і напав на Росію, я вважаю, що саме тоді він остаточно з’їхав з глузду. І я не думаю, що він був найкращою людиною. Коли я кажу, що пішов би з ним на риболовлю, я не кажу, що він був найнадійнішим чуваком, або я б любив його чи щось інше. Але на якомусь етапі життя Гітлер, як на мене, не був аж таким поганим хлопцем. Справді не був. Чи був він ідеальним? Ні, але він боровся за свій народ і хотів чистої нації», – сказав Мітчелл.

В своєму останньому поєдинку 30-річний Мітчелл нокаутом у 3-му раунді здолав Крона Грейсі на UFC 310 у грудні 2024 року.

Теги: регбі бійка скандал

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