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Співачка Міла Нітіч похизувалася знайомством із відомим політиком (фото)

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Нітіч заявила, що рада знайомству із політиком
фото з відкритих джерел

Артистка не пошкодувала для політика компліментів

Відома співачка Міла Нітіч опублікувала на своїй сторінці у Facebook фото із ексспікером Верховної Ради Дмитром Разумковим. Артистка не пошкодувала для політика компліментів, назвала його людиною «з чіткою позицією» та запевнила – таких вважають незручними і називають бунтівниками.

«Дмитре Олександровичу, рада зустрічі та особистому знайомству! Дякую за те, що завжди маєте цю позицію, та залишаєтесь людиною попри все», – написала Міла Нітіч.

Міла Нітіч та Дмитро Разумков
Міла Нітіч та Дмитро Разумков
фото: Міла Нітіч/Facebook

Нагадаємо, відома українська співачка Міла Нітіч заробила на квартиру завдяки передвиборчій компанії Януковича. 

Нагадаємо, що раніше на Хмельниччині розгорається скандал навколо церкви УПЦ Московського патріархату. У селі Заставці на Старосинявщині священник Іван Задвірний хоче проводити служіння «старослов’янською мовою з українським акцентом», тобто російською. Священнослужитель зібрав підписи серед місцевого населення на підтримку такої ідеї. Під цим зверненням якимось дивом з’явився підпис співачки Міли Нітіч.

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Теги: Дмитро Разумков священник населення співачка скандал політика

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