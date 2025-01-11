Співачка Міла Нітіч похизувалася знайомством із відомим політиком (фото)

Артистка не пошкодувала для політика компліментів

Відома співачка Міла Нітіч опублікувала на своїй сторінці у Facebook фото із ексспікером Верховної Ради Дмитром Разумковим. Артистка не пошкодувала для політика компліментів, назвала його людиною «з чіткою позицією» та запевнила – таких вважають незручними і називають бунтівниками.

«Дмитре Олександровичу, рада зустрічі та особистому знайомству! Дякую за те, що завжди маєте цю позицію, та залишаєтесь людиною попри все», – написала Міла Нітіч.

Міла Нітіч та Дмитро Разумков фото: Міла Нітіч/Facebook

Нагадаємо, відома українська співачка Міла Нітіч заробила на квартиру завдяки передвиборчій компанії Януковича.

Нагадаємо, що раніше на Хмельниччині розгорається скандал навколо церкви УПЦ Московського патріархату. У селі Заставці на Старосинявщині священник Іван Задвірний хоче проводити служіння «старослов’янською мовою з українським акцентом», тобто російською. Священнослужитель зібрав підписи серед місцевого населення на підтримку такої ідеї. Під цим зверненням якимось дивом з’явився підпис співачки Міли Нітіч.