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Заступник Умєрова пояснив, що буде із Наглядовою радою Агенції оборонних закупівель

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Заступник Умєрова пояснив, що буде із Наглядовою радою Агенції оборонних закупівель
Заступник Умєрова (другий праворуч) наголосив, що Наглядова рада Державного оператора тилу «працює чудово», і там не виникало за цей час проблем
фото: Главком

Гаврилюк: Ми не втручаємося у роботу ради, ми здійснюємо контроль за виконанням тих функцій, які вона повинна виконувати

Міністерство оборони проведе аналіз і оцінку функціонування чинної Наглядової ради Агенції оборонних закупівель (АОЗ), аби зрозуміти у чому «виникла проблема». Про це повідомив заступник Рустема Умєрова Іван Гаврилюк, передає кореспондент «Главкома».

За даними Гаврилюка, склад Наглядової ради був затверджений наказом міністра оборони 25 жовтня 2024 року, а її перше засідання відбулося 17 грудня.

«Тобто від 25 жовтня до 17 грудня більш ніж півтора місяці було для того, щоб рада провела перше засідання. Треба було, щоб АОЗ уклала відповідні контракти з членами наглядової ради. Ми не втручаємося у саму роботу ради, ми здійснюємо саме контроль за виконанням тих функцій, які вона повинна виконувати», – пояснив Гаврилюк.

Заступник Умєрова наголосив, що Наглядова рада Державного оператора тилу «працює чудово», і там не виникало за цей час проблем.

«По наглядовим радам, я думаю, буде прийнято рішення в АОЗ. Але ми повинні провести аналіз і оцінку функціонування цієї ради до кінця, у чому проблема виникла», – наголосив посадовець. Він додав, що коли саме буде прийнято остаточне рішення щодо Наглядової ради, наразі невідомо.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров ухвалив рішення відсторонити всіх, хто провалив оборонні закупівлі. За його словами, буде звільнено заступника очільника Міноборони Дмитра Кліменкова та розірвано контракт із керівницею Наглядової ради Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою.

Як повідомляв «Главком», у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб знову змінилися дані про директора Агенції оборонних закупівель. Так, замість гендиректора Державного оператора тилу Арсена Жумаділова, який нещодавно почав виконувати обов'язки керівника АОЗ, очільником знову вказано Марину Безрукову.

Керівницею Агенції оборонних закупівель знову вказано Марину Безрукову
Керівницею Агенції оборонних закупівель знову вказано Марину Безрукову
фото: glavcom.ua

Після цього Міністерство оборони надіслало скаргу до Міністерства юстиції у якій просить оскаржити внесення даних про керівника Агенції оборонних закупівель у державному реєстрі. Своєю чергою Міністерство юстиції України ухвалило рішення скасувати реєстраційну дію щодо зміни керівника Агенції оборонних закупівель.

Згідно з рішенням Колегії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Арсен Жумаділов, який є керівником Державного оператора тилу, знову набув статусу очільника Агенції оборонних закупівель. Своєю чергою Марина Безрукова залишається відстороненою від виконання посадових обов'язків на час службового розслідування.

Жумаділов знову став керівником АОЗ
Жумаділов знову став керівником АОЗ
фото: glavcom.ua

Таким чином Мін'юст скасував реєстраційну дію від 29.01.2025, яка змінювала керівника підприємства. Крім того, відомство тимчасово заблоковувало доступ до Єдиного державного реєстру приватному нотаріусу, який причетний до внесення помилкових даних в Єдиний державний реєстр.

«Главком» писав, що черговий скандал базується на особистому конфлікті між керівництвом Міноборони та головою Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою. На боці Безрукової активно виступають громадські активісти, зокрема Центр протидії корупції, а діяльність Агенції натомість вщент розкритикувала нардепка, голова фракції «Голос» та соратниця міністра оборони Рустема Умєрова Олександра Устінова.

Керівниця Агенції Марина Безрукова була призначена на цю посаду у січні минулого року. В її послужному списку семирічна робота в НЕК «Укренерго», де вона запровадила сучасну систему закупівель, а загалом «більш як 20 років досвіду в управлінні ланцюжками постачання та розвитку партнерства з іноземними компаніями». Утім, за рік роботи у держпідприємстві при Міноборони Безрукова сповна відчула специфіку роботи у зброярському бізнесі.

До слова, Міноборони повідомило, що Марина Безрукова припиняє виконання обов’язків голови Агенції оборонних закупівель. Контракт посадовиці не буде продовжено відповідно до ухваленого рішення.

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Теги: міністр Олександра Устінова Рустем Умєров Арсен Жумаділов реєстр Укренерго робота Іван Гаврилюк розслідування скандал активісти Міністерство юстиції Міноборони Марина Безрукова

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