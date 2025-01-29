Як один китайський проєкт призвів до політичної кризи у Сербії

У громадян Сербії були великі питання до будівництва

Сербія та китайський «Один пояс та Один», шляк би його трафив, шлях. Історія про те чим закінчуються китайські бабки та китайські проєкти у нерозвинених країнах Європи. Ну і як китайці призвели до відставки премʼєра Сербії.

Як ви знаєте у Китаю є проєкт «Один пояс, один шлях». Це такий залізничний спис, на який Китай бажає насадити Євразію, щоб товарними потоками контролювати континент. Ну і звісно цей проєкт використовують для того, аби підкупати китайськими кредитами європейські еліти.

У межах цього проєкту Китай вирішив модернізувати залізничне сполучення між Угорщиною (яка несподіванка) та Сербією. Треба ж допомогти дружнім режимам. Так як грошей у цих країн не було, то кредит на модернізацію шляху Будапешт-Белград дали китайці.

Але звісно на умовах, що будувати все будуть також китайці. До проєкту приєдналася і Росія, яка там щось також побудувала вже під свій кредит у Сербії. У громадян Сербії були великі питання до цього великого будівництва, так як витрати на модернізацію були такими, що не дуже було зрозуміло як там їх відбивати.

Я не знаю скільки там коштував весь проєкт на дві країни, але суми загалом були потужні. 35 кілометрів однієї ділянки у Сербії обійшлись у 350 лямів євро. А ремонт ще одного прогону між містами Нові Сад та Суботиця обійшовся майже в мільярд євро. За ці гроші, правда, у Нові Сади ще модернізували вокзал. Вокзал робили також китайці.

Компанії китайські, до речі, не якийсь там шараш монтаж. Все будувала міжнародна дочка China Railway Engineering Corporation (яка входить до «Глобал Форчун500»). Кінцевим власником цієї компанії є китайський Фонд Держмайна, у вигляді партійної комісії. Другу частину робіт виконала китайська China Communications Construction, яка також входить до «Глобал Форчун500» та власником більшості акцій у якій також є Китай. Ці компанії прям вміють будувати і дуже непогано. Загалом уся та надшвидкісна система доріг і побудована в Китаї саме цими двома компаніями.

Але всі ці проєкти в Угорщині та Сербії були розпилом для підтримки Вучича та Орбана, тому тут китайці будували на відвали. У результаті модернізований у 2022 році вокзал Нові Сади тут же почало затоплювати. Його почали закривати, добудовувати і всяке таке. У результаті відкрили ще раз влітку 2024 року. А вже у листопаді 2024 року бетонний козирок відвалився від модернізованої будівлі і вбив 15 людей. Ще двоє були важко поранені.

Президент Сербії Вучич тут же почав брехати, що саме козирок не ремонтували і не повинні були, бо історична цінність і всяке таке. Відповідні науковці вийшли і сказали, що це все триндьож – по-перше, саме його і рекомендували модернізувати, а по-друге його і модернізували. Почалися протести, бо Вучич, насправді, корупцією, прокитайською та проросійською позицією багато кого дістав у Сербії.

Протести не вщухають до сих пір. У відставку пішли два міністри, які були пов’язані з китайським контрактом.

17 січня автомобіліст намагався в’їхати у натовп протестувальників. Раніше протестувальники з’ясували, що розгніваними автомобілістами які атакували протестувальників за перекриття шляхів, виявилися державні службовці, які зробили це не просто так. І яким за це нічого від поліції не було. Ну ви знаєте як це буває. Там натурально тіп провіз на капоті протестувальника через мітинг, і йому за це нічого. Так що атмосфера у Сербії дай Боже.

28 січня у відставку пішов і премʼєр Сербії. Вучич поки що Президент, верещіть про майдани та вплив ЦРУ. Каже що він не Асад, і не втече. Ну Асад також казав, що не втече, так що це не аргумент. Ну і Вучич виклав якусь документацію по проєкту модернізації зі словами, що все прозоро. Про нашу участь у протестах у Вучича поки що нічого не кажуть. На відміну від Словаччини. Мабуть у Сербії ЦРУ з майданами впоралося без ГУР та СБУ. Хоча я все одно йшлю промені підтримки протестувальникам.

Тут кажуть, що Трамп сповідує неомеркантилізм і хєр кому грошей у світі США дадуть. Звісно якщо не буде американських грошей, тут же з’являться китайські братушки з пропозицією модернізувати нам щось. З пропозицією від якої неможливо відмовитись. Ну як у Хрещеному Батьку. Бо ж китайські компанії технологічні та стронг.

Ну я б, знову ж такі як і у Хрещеному Батьку, вважав що перший хто прийде з китайською модернізацією – той і зрадник.