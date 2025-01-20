Донька Трампа одягла сукню та пальто відомого бренду: мережа звернула увагу на один факт

Бренд Oscar de la Renta отримав шквал критики за те, що створив образи для доньки Трампа та дружини Венса

Донька обраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, 43-річна Іванка 19-го січня відвідала два заходи, що передували батькової інавгурації. Однак її образи вже спричинили ледь не бойкот відомого модного дому. Про це повідомляє Daily Mail.

Так, Іванка Трамп відвідала захід із покладання вінка до могили невідомого солдата на Арлінгтонському цвинтарі. На військовому кладовищі донька політика з'явилася в пальті з квітковими аплікаціями та сукні кольору кемел, довершивши образ темно-коричневими чоботями та рукавичками.

19 січня у Національному музеї будівництва старша донька Іванка Трамп теж вразила усіх присутніх своїм розкішним образом. Вона з'явилася у красивій сукні максі по фігурі, яку на замовлення спеціально для цього вечора для неї створив той ж бренд Oscar de la Renta. Вбрання було розшите квітами із перлин і кристалів. Сукня з відкритими плечами чудово підкреслила струнку фігуру дівчини.

Образ вона доповнила шаллю перлинного відтінку та атласними гостроносими туфлями в тон.

Фото свого образу Трамп опублікувала в Instagram, підписавши: «Незабутній вечір на вечері при свічках напередодні інавгурації мого батька на посаді 47-го президента».

На знімках також разом з нею позував її чоловік Джаред Кушнер та їхні діти.

У чорній оксамитовій сукні від Oscar de la Renta була на вечері й дружина Джея Ді Венса, який обійме посаду віцепрезидента, Уша.

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Однак, це, ймовірно, стало останньою краплeю для тих, хто на цих виборах підтримував Камалу Гарріс. У Instagram бренду люди лишають гнівні коментарі, мовляв, «Оскар де ла Рента у могилі б перевернувся».

«Оскар був домініканцем, імігрантом. Той факт, що ви просуваєте родину ксенофоба у ваших вбраннях, неймовірно нетактовно по відношенню до мільйонів людей, котрі, як Оскар, залишили свою країну в пошуках кращого життя і яких зустріли расизмом та дискримінацією», – пишуть коментатори.

«Це найжахливіша річ, яку ви вирішили зробити. Ви просто забезпечили собі вихід зі світу моди», – застерігають бренд.

Зазначимо, обраний президент США Дональд Трамп у перший день нового президентського терміну може розпочати масову депортацію нелегальних мігрантів.

Раніше повідомлялося, що Трамп планує вислати із країни 1 млн осіб на перших етапах реалізації політики щодо депортації мігрантів. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на його радників.

Нагадаємо, напередодні інавгурації новообраний президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія відвідали ряд важливих подій. У такі насичені дні дружина політика обрала схожі та стильні й вишукані образи.

Так, на вихідних Трамп та Меланія приїхали до Вашингтона. В аеропортДалласа майбутня перша леді прибула у темно-сірому пальті від Dior, яке доповнила білим костюмом від Dolce & Gabbana.

Раніше повідомлялося, що модні будинки почали відмовлятися надавати вбрання Меланії Трамп перед інавгурацією її чоловіка Дональда Трампа. «Главком» розповів, у чому причина такого бойкоту.

Так, 20 січня у Вашингтоні відбудеться інавгурація 47-го президента США Дональда Трампа. Він складе присягу разом з обраним віце-президентом Джей Ді Венсом. День інавгурації включає офіційну церемонію присяги, а також музичні виступи, святковий парад і низку офіційних балів.