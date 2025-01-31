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У Дніпропетровській області п’яний чоловік напав із кулаками на медиків

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У Дніпропетровській області п’яний чоловік напав із кулаками на медиків
Чоловік викликав «швидку» для своєї дружини, а коли приїхали медики – напав на них
Фото з відкритих джерел

Медики приїхали на виклик до жінки, але зазнали нападу зі сторони нетверезого чоловіка

У Дніпропетровській області у місті Марганець чоловік викликав «швидку» для своєї дружини, а коли приїхали медики – напав на них. Про це пише на своїй сторінці в Facebook медик Нікопольської станції екстреної медичної допомоги Валентина Марченко.

Повідомляється, що 30 січня бригаду екстреної медицини викликали до жінки, у якої були проблеми з серцем. Медиків зустрів чоловік у стані алкогольного сп’яніння, саме він і викликав «швидку» для дружини.

Але замість того, щоб дати медпрацівникам оглянути жінку та допомогти їй, чоловік напав на парамедика: почав викручувати їй руки, висмикнув папку з рук, а після того, як його попросили припинити це робити, вибіг з будинку та зачинив у ньому хвору дружину та працівників ЕМД.

На місце події викликали поліцію, яка склала акт про правопорушення чоловіка.

Нагадаємо, на станції метро «Хрещатик» у Києві чоловік із пістолетом погрожував поліцейським. Столичні правоохоронці повідомили про підозру 20-річному раніше судимому чоловіку. Інформацію повідомив відділ комунікації поліції Києва.

Раніше у Києві було затримано молодиків, які влаштували бійку у Печерському районі міста. «Повідомлення про те, що на вулиці у Печерському району відбувається бійка за участі двох чоловіків надійшло до поліції сьогодні ввечері. Негайно на місце події було спрямовано екіпаж патрульної полії та слідчо-оперативну групу районного управління поліції», – йдеться у повідомленні правоохоронців. На місці інциденту поліцейські затримали усіх учасників бійки.

До слова, Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід співробітнику Управління державної охорони Артему Косову, який обвинувачується у вбивстві підлітка на станції фунікулера.

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Теги: бійка чоловік медик напад Дніпропетровщина

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