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«Був хорошою людиною». Боєць UFC Мітчелл зробив скандальну заяву про Гітлера

Христина Жиренко
glavcom.ua
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«Був хорошою людиною». Боєць UFC Мітчелл зробив скандальну заяву про Гітлера
Мітчелл: На якомусь етапі життя Гітлер, як на мене, не був аж таким поганим хлопцем

Мітчелл вважає, що Гітлер остаточно з'їхав з гулзду, коли підсів на метамфетамін

Американський напівлегковаговик UFC Брайс Мітчелл заявив, що лідер нацистської Німеччини Адольф Гітлер був хорошою людиною.

«Ось що я кажу про те, що Ілон Маск славить Гітлера, славить нацистів: я справді так не думаю, тому що, якщо чесно, я вважаю, що Гітлер був хорошою людиною, спираючись на власні дослідження, а не на промивання мізків у державній освіті. Я справді думаю, що до того, як Гітлер підсів на метамфетамін, він був хлопцем, з яким я б пішов на риболовлю. Він воював за свою країну. Він хотів її очистити, вигнавши жадібних євреїв, які руйнували його країну і перетворювали всіх на геїв. Вони розбещували дітей, вони змінювали орієнтацію жінок та чоловіків», – сказав Мітчелл.

Він також вважає, що Гітлер остаточно з'їхав з гулзду, коли підсів на метамфетамін.

«Коли Гітлер підсів на метамфетамін і напав на Росію, я вважаю, що саме тоді він остаточно з’їхав з глузду. І я не думаю, що він був найкращою людиною. Коли я кажу, що пішов би з ним на риболовлю, я не кажу, що він був найнадійнішим чуваком, або я б любив його чи щось інше. Але на якомусь етапі життя Гітлер, як на мене, не був аж таким поганим хлопцем. Справді не був. Чи був він ідеальним? Ні, але він боровся за свій народ і хотів чистої нації», – сказав Мітчелл.

В своєму останньому поєдинку 30-річний Мітчелл нокаутом у 3-му раунді здолав Крона Грейсі на UFC 310 у грудні 2024 року.

Нагадаємо, веслувальниця Лариса Жалінська, яка служила в Національній гвардії України, виїхала з України за туристичною путівкою і поїхала в Росію.

В інтерв'ю російським пропагандистам з RT вона заявила, що «вона росіянка», а також розповіла, як потрапила до Москви.

«Сьогодні мої дії багато хто кваліфікує як втечу в Росію, але я б не вважала це втечею. Я б це назвала поверненням на батьківщину, на історичну батьківщину. Я є росіянкою за національністю, моє рідне місто – це місто Приморськ Запорізької області Російської Федерації, я завжди була російськомовна.

Мені на руку зіграло те, що з весни 2024 року жінкам-військовослужбовцям стали надавати відпустки з правом виїзду за кордон, зокрема за туристичними путівками. Тому мною була придбана туристична путівка до Чехії. Також я підстрахувалася, оформила другий закордонний паспорт, не сповістивши про це військову частину.

Саме за цим паспортом я згодом перетнула кордон. Раніше за допомогою Telegram-каналів і друзів з Росії я знайшла перевізників, які вивозять зі Львова до Польщі і там допомагають через спеціальні чати знайти перевізників, які вже перетинають польсько-білоруський кордон. Також за допомогою друзів з Росії було куплено квиток на літак Мінськ-Москва», – сказала Жалінська.

Жалінська неодноразово ставала чемпіонкою України з академічного веслування, на останньому чемпіонаті України в 2024 році на її рахунку дві бронзи та срібло, в 2023 році вона мала чотири золота.

Джерело
Теги: Адольф Гітлер UFC MMA / UFC скандал

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