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Режисер і викладач столичного університету Андрій Білоус відреагував на звинувачення в домаганнях

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Режисер і викладач столичного університету Андрій Білоус відреагував на звинувачення в домаганнях
Викладач Київського національного університету імені Карпенка-Карого та режисер Молодого театру Андрій Білоус
фото: КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого/Facebook

Педагог подав заяву в поліцію

Викладач Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та художній керівник Молодого театру Андрій Білоус вперше відреагував на звинувачення в домаганнях у свій бік. У коментарі hromadske педагог зазначив, що подав заяву в поліцію.

«Я подав заяву в поліцію, вона займається. Я не коментую, поки триває слідство», – сказав Білоус, не уточнюючи, із якою заявою звернувся до правоохоронних органів.

Колишні студентки та акторки, які працювали з Білоусом, також планують подати заяву в поліцію. В Університеті Карпенка-Карого повідомили, що вже розпочали службову перевірку і зазначили, що не отримували скарг на дії Білоуса.

Нагадаємо, викладача Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та художнього керівника «Молодого театру» Андрія Білоуса дівчина, яка не назвала своє ім'я, звинуватила у сексуальних домаганнях. Відповідне відео з'явилося на каналі в YouTube під назвою «Ґвалтівник Білоуса». Дівчина-анонім стверджує, що Білоус нібито надіслав їй фотографії інтимних місць інших студенток і попросив її надіслати такі ж. У навчальному закладі заявили, що жодних офіційних заяв щодо цього не отримували, а також додали, що звернулися до поліції. Youtube-канал, на якому обіцяють «повномасштабне оприлюднення доказів» домагань з боку Білоуса, створили ще в листопаді 2020 року. 

На скандал відреагували, зокрема, випускник університету Валерій Філіпенко та колишня балетмейстерка Молодого театру Лідія Соклакова.

Що відомо про Андрія Білоуса

Андрій Білоус – український режисер, театральний педагог, актор, драматург. Заслужений діяч мистецтв України. Лауреат Державної премії ім. Олександра Довженка.

Він народився у Василькові, що на Київщині, 28 квітня 1976 року. За освітою – актор драматичного театру та кіно, навчався у КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого. Викладати у своїй альма-матер Білоус почав у 2005 році. 

Нині він працює директором – художнім керівником Київського національного академічного «Молодого театру» та викладає режисуру та майстерність актора в університеті Карпенка-Карого та є керівником «Театральної майстерні Андрія Білоуса» при університеті.

Серед постановок Білоуса у Київському національному академічному Молодому театрі такі:

  • 2015 – «Зачарований» за п'єсою «Безталанна» Івана Карпенко-Карого,
  • 2015 – «Однорукий» за п'єсою «Однорукий зі Спокано» Мартіна Макдони,
  • 2016 – «Горе з розуму» за п'єсою Олександра Грибоєдова,
  • 2018 – «Homo Ferus або сука-любов!» за мотивами п'єс «Сто тисяч» і «Наймичка» Івана Карпенка-Карого,
  • 2019 – «Сон літньої ночі» за п'єсою Вільяма Шекспіра,
  • 2020 – «Шинель» за повістю Миколи Гоголя,
  • 2023 – «Жагуча таємниця» за новелами Стефана Цвайга.

У 2017 році режисер брав участь у радіоефірі «Чому в Україні немає секс-скандалів» від Радіо Свобода. Тоді він зауважував, що у театрі складно приховати ситуацію з домаганнями, оскільки актори проводять більшість часу разом, тому такі речі одразу стають явними. І що у його кар'єрі ніколи не виникало подібних ситуацій, коли б він хотів або йому пропонували розв'язати якусь проблему за допомогою сексу. А більшість історій, які потрапляють у мережу, – не більше ніж плітки.

Варто нагадати, що раніше студентки вишу вже заявляли про домагання викладача Київського національного університету театру, кіно та телебачення ім. І. Карпенка-Карого – Володимира Талашка. Одна киянка навіть публічно стверджувала, що чоловік нібито зґвалтував її неповнолітньою. Тоді Талашко звільнився з університету, проте поліція не знайшла доказів злочину.

Майже два роки тому «Главком» повідомив про скандал у Київському національному університеті ім. Шевченка. Ректора головного вишу країни Володимира Бугрова звинуватили у сексуальних зв'язках зі студентками та молодими співробітницями. Важлива деталь: зі звинуваченням вийшли не жертви харасменту – для оприлюднення звинувачень використовуються анонімні телеграм-канали та інші інтернет-ресурси.

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Теги: театр педагог Андрій Білоус скандал університет

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Суспільство

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