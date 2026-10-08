Росія почала атакувати данські компанії, що постачають зброю Україні

Данська розвідка зафіксувала перехід Москви від планування до активних диверсій

Російська федерація почала диверсійні операції проти данських компаній, які постачають військову продукцію Україні. У данській Службі безпеки та розвідки (PET) вважають, що Москва змінила тактику після того, як попередні спроби послабити західну військову підтримку Києва не дали результату. Про це заявила провідна аналітикиня Служби безпеки та розвідки Данії (PET) Йозефіне Крістенсен, пише «Главком» з посиланням на Reuters.

Від планування до дій

Нову оцінку Крістенсен озвучила на конференції з питань внутрішньої безпеки в Копенгагені в середу, 7 жовтня. За її словами, навесні росіяни багато планували, але реалізували мало операцій. На початку літа кількість таких дій суттєво зросла. Аналітикиня назвала це значною ескалацією російської гібридної війни.

За оцінкою PET, Москва зрозуміла, що її попередній широкий тиск не змусив країни НАТО скоротити підтримку України. Тепер вона націлилася на об'єкти, від яких залежить ситуація на фронті. «Росія намагається вражати цілі, які мають прямий вплив на лінію фронту. Це означає виробництво зброї», – сказала Крістенсен.

Назв компаній і подробиць про характер диверсій аналітикиня не навела. Вона згадала, що у квітні російське міністерство оборони оприлюднило перелік європейських виробників дронів і компонентів до них, які Москва назвала потенційними військовими цілями.

Виконавців знаходять у Telegram

PET зазначає, що Росія дедалі частіше залучає непідготовлених людей, зокрема безхатченків і наркозалежних. Їх вербують через Telegram та інші соцмережі. Зазвичай усе починається з простих завдань, наприклад розвідки місцевості чи фотографування, а згодом доручення переростають у справжні диверсії.

«Це може бути будь-хто, хто шукає легких грошей», – пояснила Крістенсен. За її словами, російські кураторі діють за принципом: якщо перший виконавець не впорався, залучать наступного.

Данія чекає подальшої ескалації

Заява пролунала на тлі попереджень данської розвідки. У вересні Розвідувальна служба Міноборони Данії заявила, що Росія в найближчі місяці може посилити гібридні атаки проти Заходу. Вона посилалася, зокрема, на серпневу спробу атаки дроном в аеропорту Лейпциг/Галле, яку Німеччина пов'язала з Росією.

Москва заперечує причетність до диверсій і гібридних операцій у Європі. Російське посольство в Копенгагені відкинуло нові звинувачення, назвавши їх необґрунтованими.

У вересні PET наголошувала, що їй не відомо про підтверджені випадки фізичної диверсії Росії безпосередньо на території Данії, але оцінювала загрозу як підвищену.

Нагадаємо, 3 вересня PET повідомила, що російські спецслужби намагаються вербувати данців для підготовки диверсій проти оборонних підприємств, пов'язаних з підтримкою України. Тоді керівник контррозвідки Еміль Гресхольм казав, що потенційних виконавців шукають у соцмережах та на ігрових платформах і просять фотографувати об'єкти. Посол РФ у Данії Володимир Барбін відкинув ці звинувачення.