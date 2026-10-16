Рязанський НПЗ охопила пожежа після масованої атаки дронів

За 450 км від кордону України спалахнув НПЗ у російській Рязані

Російська влада підтвердила загоряння на нафтопереробному заводі

У ніч на 16 жовтня російська Рязань зазнала масованої атаки безпілотників, унаслідок якої на території місцевого нафтопереробного заводу спалахнула пожежа. Про загоряння повідомив губернатор Рязанської області Павло Малков. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву російського посадовця.

За словами Малкова, атака на регіон тривала вночі та вранці. Окрім пожежі на НПЗ, зафіксовано пошкодження складу та автомобілів на території іншого підприємства Рязані.

«Сьогодні вночі та вранці наш регіон зазнав масованої атаки безпілотників. На території нафтопереробного заводу сталося загоряння. Пошкоджено склад і автомобілі на території іншого підприємства Рязані. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Зараз оцінюють матеріальні збитки. На місці працюють оперативні служби», – заявив губернатор.

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Російський посадовець уточнив, що інформації про постраждалих наразі немає. На місцях пошкоджень працюють оперативні служби, які встановлюють масштаби завданих збитків.

Рязанський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств російської федерації. Потужність заводу становить близько 17 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне пальне, авіагас та інші нафтопродукти, які використовуються, зокрема, для забезпечення потреб військово-промислового комплексу та збройних сил російської федерації.

Нагадаємо, 14 жовтня у російському місті Балаково Саратовської області безпілотники атакували мегадатацентр «Сбербанку». OSINT-канал Exilenova+ оприлюднив фотографії ймовірних наслідків удару, на яких видно пошкодження однієї з частин об'єкта. За словами місцевих жителів, під час атаки пролунали десятки вибухів.