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Одеса частково залишилася без світла після атаки дронів

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Одеса частково залишилася без світла після атаки дронів
Енергетики працюють над відновленням електропостачання
фото: соцмережі

У місті також виникли перебої в роботі об’єктів критичної інфраструктури

В Одесі після російської атаки виникли перебої з електропостачанням, а також у роботі об’єктів критичної інфраструктури. Енергетики вже працюють над відновленням світла. Про це пише «Главком» із посиланням на ДТЕК та місцеві Telegram-канали.

Енергетики працюють над відновленням світла

У компанії повідомили, що після повітряної тривоги зафіксували аварійні відключення електроенергії в Одеському районі, зокрема в Одесі.

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Фахівці працюють на місцях, щоб оглянути обладнання, провести необхідні ремонтні роботи та якнайшвидше повернути електропостачання споживачам.

«Фахівці всієї Одещини вже працюють, щоб якнайшвидше виконати огляд та ремонт обладнання і повернути світло в кожну оселю», – повідомили в ДТЕК.

Одеса частково залишилася без світла після атаки дронів фото 1

Інформації про точну кількість знеструмлених споживачів та орієнтовний час повного відновлення електропостачання в оприлюдненому повідомленні немає.

Росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру

Російські війська регулярно завдають ударів по енергетичних об’єктах України. Через пошкодження інфраструктури енергетикам доводиться проводити аварійно-відновлювальні роботи та повертати електроенергію споживачам.

Нагадаємо, 2 вересня російська атака на енергетичну інфраструктуру Одещини залишила без електропостачання понад 350 тис. родин Одеського району, зокрема частину Одеси. 

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Теги: росія дрон електроенергія ДТЕК Одеса відключення ремонт

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