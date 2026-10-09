Одеса частково залишилася без світла після атаки дронів
У місті також виникли перебої в роботі об’єктів критичної інфраструктури
В Одесі після російської атаки виникли перебої з електропостачанням, а також у роботі об’єктів критичної інфраструктури. Енергетики вже працюють над відновленням світла. Про це пише «Главком» із посиланням на ДТЕК та місцеві Telegram-канали.
Енергетики працюють над відновленням світла
У компанії повідомили, що після повітряної тривоги зафіксували аварійні відключення електроенергії в Одеському районі, зокрема в Одесі.
Фахівці працюють на місцях, щоб оглянути обладнання, провести необхідні ремонтні роботи та якнайшвидше повернути електропостачання споживачам.
«Фахівці всієї Одещини вже працюють, щоб якнайшвидше виконати огляд та ремонт обладнання і повернути світло в кожну оселю», – повідомили в ДТЕК.
Інформації про точну кількість знеструмлених споживачів та орієнтовний час повного відновлення електропостачання в оприлюдненому повідомленні немає.
Росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру
Російські війська регулярно завдають ударів по енергетичних об’єктах України. Через пошкодження інфраструктури енергетикам доводиться проводити аварійно-відновлювальні роботи та повертати електроенергію споживачам.
Нагадаємо, 2 вересня російська атака на енергетичну інфраструктуру Одещини залишила без електропостачання понад 350 тис. родин Одеського району, зокрема частину Одеси.
Читайте також:
- Українці готуються до блекаутів: попит на павербанки та зарядні станції різко зріс
- Київ створює запаси їжі та води на випадок тривалих блекаутів
- Вода в кранах буде навіть у блекаут. Місто на Одещині готується до відключень світла
- Нові правила роботи шкіл і дитсадків під час блекаутів: роз'яснення Міносвіти
Коментарі — 0