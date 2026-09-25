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ЄС збирається боротися з поверненням російських спортсменів на міжнародні змагання – ЗМІ

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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ЄС збирається боротися з поверненням російських спортсменів на міжнародні змагання – ЗМІ
Спортсмени з РФ можуть стати фігурантами санкційних списків

На російських спортсменів можуть очікувати візові обмеження

Країни Європейського союзу розглядають низку заходів для обмеження повернення російських та білоруських спортсменів до участі у міжнародних змаганнях із прапором та гімном. Як інформує «Главком», про це повідомляє Euractiv із посиланням на кількох неназваних дипломатів ЄС.

За інформацією джерела, запропоновані заходи включають адресні санкції, візові обмеження та можливе скорочення фінансування. Ці заходи поки не є основою для офіційної пропозиції Єврокомісії.

Серед інших ідей – використання фінансування ЄС як важеля обмеження фінансової підтримки організацій, які дозволяють російським чи білоруським учасникам змагатися під символікою своїх країн.

Нагадаємо, виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) рекомендував зняти обмеження щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

«Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) тимчасово скасував заборону на діяльність Олімпійського комітету Росії (ОКР), яка діяла з 12 жовтня 2023 року. Рішення було прийнято після ретельного аналізу, проведеного Комісією з правових питань МОК, враховуючи, що ОКР більше не включає до своїх членів жодних регіональних спортивних організацій на територіях, що підпадають під юрисдикцію Національного олімпійського комітету (НОК) України.

Крім того, ОКР підтвердив, що не проводить і не проводитиме жодної діяльності на цих територіях. Виконком МОК продовжуватиме уважно стежити за ситуацією, пов'язаною з будь-якою діяльністю ОКР на цих територіях, і залишає за собою право вживати будь-яких подальших заходів, якщо вважатиме це за необхідне», – йдеться у повідомленні МОК.

Зазначається, що МОК ухвалить рішення щодо використання російського прапора, гімну, кольорів чи будь-яких розпізнавальних символів на Олімпійських іграх у відповідний час.

Теги: росія спорт Європейський Союз

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