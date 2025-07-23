Влада Харькова пробилася до фіналу чемпіонату світу з фехтування

Харькова буде змагатися за золото світової першості

У фіналі суперницею Влади буде естонка Катріна Лехіс

Українська шпажистка Влада Харькова вийшла до фіналу чемпіонату світу з фехтування. Про це повідомляє «Главком».

У 1/2 фіналу українка у напруженому поєдинку з рахунком 15-14 здолала першого номера світового рейтингу та чемпіонку світу 2022 року Се Ру Сонг.

У фіналі суперницею Влади буде естонка Катріна Лехіс – олімпійська чемпіонка та бронзова призерка Олімппійських ігор 2020 року.

Фінальний поєдинок розпочнеться сьогодні, 23 липня, о 19:05 за київським часом.

Нагадаємо, Харькова провела чудовий змагальний день і дісталася до півфіналу, гарантувавши собі щонайменше бронзу світової першості.

Сьогодні на шляху до півфіналу чемпіонка Європи-2022 здолала у непростих матчах Фіону Гатц, Джулію Карон, Бланку Віраг Надь та Елоїз Ванриссель.

Як повідомлялося, Україна здобула перше золото на XVIIІ літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі.

Плавець Макар Яхно переміг на дистанції 1500 метрів вільним стилем з результатом 15:45.60. Українець лідирував з перших метрів запливу і до фінішу, випередивши срібного призера з Ізраїлю на 5 сек.

Загалом у збірної України в активі три нагороди за перші два дні змагань на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі у Скоп'є.

До слова, Україна здобула другу золоту медаль на Всесвітній Літній Універсіаді.

У ваговій категорії до 58 кг медаль здобув тхеквондист Максим Маненков. Його колега Кирило Гурнов у вазі до 80 кг став бронзовим призером.

Максим Маненков зізнався, що на успіх його надихнула перемога боксера Олександра Усика: «Донт пуш зе хорсес. Ціль була показати, що я найкращий у своїй ваговій на цьому турнірі. Це як підготовчий крок до чемпіонату світу, який відбудеться через два місяці».

Кирило Гурнов, учасник збірної України з тхеквондо прокоментував свою бронзову нагороду: «Кожен спортсмен сподівається на золото і прагне його отримати, але медаль на такому чемпіонаті високого рівня це також значне досягнення».