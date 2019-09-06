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    Форвард «Динамо» травмувався у матчі за збірну

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    Жерсон Родріґес - Форвард «Динамо» травмувався у матчі за збірну
    Жерсон Родріґес
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    Жерсон Родріґес може пропустити поєдинок проти Сербії

    Форвард київського «Динамо» Жерсон Родріґес травмувався в товариському матчі збірної Люксембургу проти Пінічної Ірландії.

    Уже в компенсований час матчу нападника жорстко збив ірландський захисник. Наразі невідомо про серйозність пошкодження, але існує велика ймовірність, що Родріґес не зіграє в наступному відбірковому матчі Євро-2020 проти Сербії.

    Після чотирьох матчів команда Люксембургу посідає друге місце в відбірковій групі, поступаючись у шість очок збірній України. У наступних поєдинках Україна 7 вересня грає на виїзді проти Литви, а Люксембург 10 вересня зустрічатиметься вдома з Сербією.   

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