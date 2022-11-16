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Перепочинок для агресора? ФІФА закликає до припинення вогню в Україні на час мундіалю

Юрій Лящук
glavcom.ua
Перепочинок для агресора? ФІФА закликає до припинення вогню в Україні на час мундіалю
Президент ФІФА закликає до миру сторони конфлікту
фото з відкритих джерел

Інфантіно вважає мундіаль у Катарі «платформою для єднання та миру»

Президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно закликав запровадити режим припинення вогню на території України на час проведення чемпіонату світу-2022 з футболу серед чоловіків у Катарі. Про це очільник ФІФА заявив під час саміту лідерів G20 на Балі, повідомляє Reuters.

Інфантіно звернувся до лідерів країн із проханням тимчасово припинити вогонь у російсько-українській війні впродовж чемпіонату світу, що триватиме місяць: з 20 листопада до 18 грудня, або знайти інші шляхи для «діалогу».

«Благаю всіх вас подумати про тимчасове припинення вогню на місяць під час чемпіонату світу або хоча б запровадити якісь гуманітарні коридори чи будь-що, що могло б призвести до відновлення діалогу як першого кроку до миру», – звернувся президент ФІФА до лідерів країн.

«Ви – світові лідери, ви маєте змогу впливати на хід історії, – додав Інфантіно. – Футбол і чемпіонат світу пропонують вам і всьому світові унікальну платформу для єднання та миру на всій землі. Можливо, цей чемпіонат світу може бути позитивним тригером».

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Росії проти України Міжнародний олімпійський комітет закликав організаторів не допускати російських та білоруських спортсменів до змагань, а також утриматись від проведення турнірів на їхніх територіях. Виключенням стали теніс та велоспорт, де росіянам та білорусам дозволили змагатися на умовах нейтралітету.

З часом все частіше почали лунали заклики повернути представників Росії та Білорусі до міжнародних змагань.

Як повідомлялося, президент Росії Путін 24 лютого оголосив війну Україні і розпочав масштабне вторгнення. Російські війська обстрілюють та знищують об'єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли житлових районів українських міст та селищ із використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

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Теги: росія ФІФА війна Україна Джанні Інфантіно

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