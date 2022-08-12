ФІФА перенесла старт Чемпіонату світу-2022

ФІФА пересла матч та церемонію відкриття з 21 на 20 листопада

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) на своєму офіційному сайті повідомила про перенесення початку чемпіонату світу у Катарі.

Сьогодні Бюро Ради ФІФА ухвалило рішення перенести матч та церемонію відкриття з 21 на 20 листопада. Також було перенесено матч Сенегалу та Нідерландів з 13:00 на 19:00 понеділка, 21 листопада.

Катар у матчі відкриття зіграє з Еквадором у неділю, 20 листопада, о 19:00. Спочатку в календарі ця гра стояла в один день із поєдинками 21 листопада: Сенегал – Нідерланди, Англія – Іран, США – Уельс. Катар та Еквадор мали грати у вечірньому слоті, але після перенесення їхнє місце посів матч Нідерланди – Сенегал.

«Це рішення надійшло після оцінки конкуренції та наслідків, а також за ретельними консультаціями та угодою з ключовими зацікавленими сторонами та країною, що приймає. Власники квитків будуть належним чином повідомлені електронною поштою про те, що відповідні матчі були перенесені, а їхні квитки залишаються чинними незалежно від нової дати/часу», – сказано на сайті ФІФА.

Чемпіонат світу 2022 року пройде з 20 листопада по 18 грудня у Катарі.

Груповий турнір ЧС-2022 закінчиться 6 грудня. Учасників розбито на вісім груп по чотири команди. У плей-оф вийдуть дві найкращі збірні квартетів. Півфінали заплановані на 13 та 14 грудня, фінал – 18 грудня.

Ось як виглядає підсумковий склад груп фінальної частини Мундіалю:

група A – Катар, Еквадор, Сенегал, Нідерланди;

Катар, Еквадор, Сенегал, Нідерланди; група B - Англія, Іран, США, Уельс;

Англія, Іран, США, Уельс; група C - Аргентина, Саудівська Аравія, Мексика, Польща;

- Аргентина, Саудівська Аравія, Мексика, Польща; група D - Франція, Австралія, Данія, Туніс;

Франція, Австралія, Данія, Туніс; група E - Іспанія, Коста-Ріка, Німеччина, Японія;

Іспанія, Коста-Ріка, Німеччина, Японія; група F - Бельгія, Канада, Марокко, Хорватія;

Бельгія, Канада, Марокко, Хорватія; група G - Бразилія, Сербія, Швейцарія, Камерун;

Бразилія, Сербія, Швейцарія, Камерун; група H - Португалія, Гана, Уругвай, Корея.

Нагадаємо, у фінальній грі плей-оф відбору збірна України з рахунком 0:1 поступилася Вельсу та не вийшла на чемпіонат світу 2022 року.