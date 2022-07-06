ФІФА дозволила гравцям російських клубів тікати з РФ

Російський футбол зіштовхнувся з унікальною ситуацією

Багато іноземних футболістів і тренерів скористалися рішенням ФІФА, що дозволяє їм в односторонньому порядку призупиняти свої контракти з російськими клубами, і поїхали до інших команд в інших країнах, повідомляють російські медіа.

Видання відзначає, що російський професійний футбол зіштовхнувся із унікальною ситуацією. В історії професійного спорту такого практично не було: гравцям та спеціалістам, які уклали з російськими клубами трудові договори, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) дозволила в односторонньому порядку ці угоди не виконувати і їхати з Росії до команд інших країн без погодження зі своїми роботодавцями. Раніше за таке загрожувало найсуворіше покарання аж до відлучення від футболу.

Перші обмежувальні рішення ФІФА разом із УЄФА почали ухвалювати 27-28 лютого цього року, тобто практично одразу після вторгнення Росії в Україну. Тоді російські клуби та збірні усунули від участі у всіх турнірах. У березні були нові рішення: гравцям дозволили припинити дію своїх контрактів до 30 червня 2022 року і переходити в клуби в інших країнах. При цьому, пише видання, з російськими клубами додаткових паперів можна було не підписувати, а просто повідомити їх хоча б електронним листом.

Перший масовий від’їзд трапився у березні. Найбільші втрати зазнали клуби «Краснодар», звідки поїхали практично всі легіонери, «Рубін», «Динамо», «Локомотив», «Уфа» та інші. Втрати були настільки суттєвими, що в якийсь момент постало навіть питання або про зняття деяких команд з чемпіонату, або про скасування ротації за підсумками сезону між Російською прем’єр лігою (РПЛ) та Футбольною національною лігою (ФНЛ). Внаслідок переговорів між Російським футбольним союзом і РПЛ вдалося зняти напруженість і вмовити клуби дограти сезон до кінця. Хоча незадоволені залишилися, зазначає видання.

Друга хвиля припала на червень, після виходу нового рішення ФІФА. І тут втрати були хоч і менш масовими, але болючішими. Бо йти почали ті гравці, на кого клуби розраховували в новому сезоні і хто показував хороший футбол у минулому сезоні.

Наприклад, ЦСКА втратив нападаючого Чідера Еджуке та хавбека Арнора Сігурдссона. Вони призупинили контракти із клубом, повідомила прес-служба команди. Поки що росіяни сподіваються, що обидва гравці повернуться до клубу влітку 2023 року, оскільки їхні контракти з ЦСКА розраховані до літа 2024 року.

Із «Зеніту» виїхав бразильський нападник Юрі Алберто, хоча тренер на нього розраховував, пише видання. Та й фінансові втрати суттєві – за футболіста заплатили близько 20 млн євро. Щоправда, бразильський «Корінтіанс», куди пішов Алберто, постарався не псувати стосунки із «Зенітом» і запропонував замість Алберто як компенсацію 25-річного воротаря Івана та 21-річного півзахисника Густаво Мантуана.

«Спартак» втратив шведського нападника Джордана Ларссона – у сезоні 20/21 років вболівальники обрали його найкращим гравцем.

«Я не зобов’язаний повертатися до Росії, і це добре, враховуючи те, що мій контракт спливає через рік», – заявив Ларссон після від’їзду.

Втрати, правда менш значні, є і в інших клубах РПЛ, зазначає видання.

«ФІФА та УЄФА і раніше приймали різні обмежувальні та компенсаційні рішення. Однак рішення про можливість легіонерам та іноземним фахівцям в односторонньому порядку призупиняти контракти з російськими клубами та залишати наші команди, переходячи до інших клубів без компенсаційних виплат, все-таки безпрецедентне. Такого раніше точно не було», – заявив виданню спортивний юрист. За його словами, російським клубам потрібно звертатися до міжнародних судових інстанцій.

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