Перший капітан збірної України з вільної боротьби профінансував пам’ятник Сталіну (фото)



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Нині Дзамболат Тедеєв очолює збірну РФ із вільної боротьби

52-річний Дзамболат Тедеєв, який у 1993 році приніс Україні перше золото чемпіонату Європи з вільної боротьби і був першим капітаном нашої збірної з цього виду спорту, профінансував будівництво пам’ятника совєцькому тирану Сталіну в рідному селі Цорбіс Знаурського району в Південній Осетії.

«У селі з'явиться площа Сталіна, а її окрасою стане великий пам'ятник соєцькому вождю, - розповів Sputnik начальник будівництва Георгій Тедеєв. – Будівництво ведеться на кошти головного тренера збірної РФ з вільної боротьби Дзамболата Тедеєва, вихідця з цього села. Площа будується в центрі села, там і встановлять пам'ятник Сталіну. Пам'ятник вже виготовлений у Владикавказі. Його висота складе три метри».

Дзамболат Тедеєв (справа у шльопанцях) і профінансований ним пам'ятник

Дзамболат Тедеєв – дворідний брат Ельбруса Тедеєва, олімпійського чемпіона Афін-2004, триразового чемпіона світу під українським прапором, який раніше входив у бойове крило Партії регіонів, а зараз балотується в Харківську облраду від «Опозиційної платформи – за життя».

В Україну Дзамболат переїхав після розпаду СССР і виступав за нашу державу до Олімпіади-1996. Після того повернувся в Південну Осетію і з 2001 року понині з певними перервами очолює збірну РФ із вільної боротьби.

У 2011 році зробив спробу участі у виборах президента самопроголошеної республіки Південна Осетія, частини Грузії, яку в 2008 році окупували росіяни. Після того, як так звана центральна виборча комісія республіки Південна Осетія відмовилася реєструвати кандидатуру Тедеєва, це спровокувало протести і заворушення в Цхінвалі. Після цього Дзамболат підтримав кандидатуру Алли Джиоєвої і через це на час втратив посаду тренера збірної РФ з вільної боротьби. Причина – Путін тоді робив ставку на іншого сепаратистського лідера Едуарда Кокойти.