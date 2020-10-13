  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Перший капітан збірної України з вільної боротьби профінансував пам’ятник Сталіну (фото)

    • Розсилка
    Дзамболат Тедеєв став сталіністом - Перший капітан збірної України з вільної боротьби профінансував пам’ятник Сталіну (фото)
    Дзамболат Тедеєв став сталіністом
    Світлина - Іван Вербицький

    Нині Дзамболат Тедеєв очолює збірну РФ із вільної боротьби

    52-річний Дзамболат Тедеєв, який у 1993 році приніс Україні перше золото чемпіонату Європи з вільної боротьби і був першим капітаном нашої збірної з цього виду спорту, профінансував будівництво пам’ятника совєцькому тирану Сталіну в рідному селі Цорбіс Знаурського району в Південній Осетії.

    «У селі з'явиться площа Сталіна, а її окрасою стане великий пам'ятник соєцькому вождю, - розповів Sputnik начальник будівництва Георгій Тедеєв. – Будівництво ведеться на кошти головного тренера збірної РФ з вільної боротьби Дзамболата Тедеєва, вихідця з цього села. Площа будується в центрі села, там і встановлять пам'ятник Сталіну. Пам'ятник вже виготовлений у Владикавказі. Його висота складе три метри».

    dzambolat
    Дзамболат Тедеєв (справа у шльопанцях) і профінансований ним пам'ятник

    Дзамболат Тедеєв – дворідний брат Ельбруса Тедеєва, олімпійського чемпіона Афін-2004, триразового чемпіона світу під українським прапором, який раніше входив у бойове крило Партії регіонів, а зараз балотується в Харківську облраду від «Опозиційної платформи – за життя».

    В Україну Дзамболат переїхав після розпаду СССР і виступав за нашу державу до Олімпіади-1996. Після того повернувся в Південну Осетію і з 2001 року понині з певними перервами очолює збірну РФ із вільної боротьби.

    У 2011 році зробив спробу участі у виборах президента самопроголошеної республіки Південна Осетія, частини Грузії, яку в 2008 році окупували росіяни. Після того, як так звана центральна виборча комісія республіки Південна Осетія відмовилася реєструвати кандидатуру Тедеєва, це спровокувало протести і заворушення в Цхінвалі. Після цього Дзамболат підтримав кандидатуру Алли Джиоєвої і через це на час втратив посаду тренера збірної РФ з вільної боротьби. Причина – Путін тоді робив ставку на іншого сепаратистського лідера Едуарда Кокойти.

     Читайте також: Эльбрус Тедеев: «Для меня Виктор Федорович в прямом и переносном смысле – Бог и царь»
    Путін Південна Осетія СССР вільна боротьба спорт поза політикою Ельбрус Тедеєв Йосип Сталін Дзамболат Тедеєв
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies