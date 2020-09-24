Титуловану білоруську атлетку вигнали зі збірної через громадянську позицію



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За громадянську позицію зі збірної Білорусі звільнена легкоатлетка Світлана Куделич.

Білоруська бігунка Світлана Куделич не відкликала свого підпису під відкритим зверненням спортсменів, незважаючи на величезний тиск з боку чиновників Мінспорту. Звернення вже підписали понад 600 спортсменів.

Світлана повідомила, що її «викинули зі збірної і звільнили з роботи».

«Мої повага і любов не взаємні! Мене легко можна викинути зі збірної і звільнити з роботи! Можна не пам'ятати мої медалі, п'єдесталів, рекордів, крові і сліз Можна все їм – і нічого не можна нам!

А ні, можна виконувати все те, що наказують. І тільки спробуй не послухатися! Якщо ж спробуєш висловити свою думку – швидко розпрощаються. Ось такі закони в моїй улюбленій Білорусі», - написала атлетка у соцмережах.

33-річна Світлана Куделич – білоруська легкоатлетка, яка спеціалізується в бігу на 3000 метрів з перешкодами. Вона - срібна призерка чемпіонату Європи в приміщенні 2015 року, багаторазова чемпіонка Білорусі, учасниця літніх Олімпійських ігор 2012 і 2016 року.