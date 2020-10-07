  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ельбрус Тедеєв повертається в політику

    • Розсилка
    Так Ельбрус Сосланович виглядав у 2017-му - Ельбрус Тедеєв повертається в політику
    Так Ельбрус Сосланович виглядав у 2017-му
    Світлина - Главком

    Олімпійський чемпіон з вільної боротьби не давав про себе чути на політичному небосхилі з часів Революції Гідності

    У Харківську обласну раду балотується олімпійський чемпіон Афін-2004, триразовий чемпіон світу з вільної боротьби, колишній народний депутат від Партії регіонів Ельбрус Тедеєв.

    Про це йдеться в постанові Харківської обласної територіальної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів від партії «Опозиційна платформа – За життя» на виборах до Харківської обласної ради.

    Згідно з опублікованим документом, до Харківської обласної ради балотується колишній нардеп-регіонал Ельбрус Тедеєв. Його номер у загальному списку – 86. Однак у своєму окрузі Тедеєв йде під другим номером, що дає йому високу ймовірність потрапляння до Харківської обласної ради.

    busik
    Ельбрус Сосланович повернувся

    Варто відзначити, що нинішній керівник Офісу президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак був помічником нардепа Тедеєва на громадських засадах в трьох скликаннях парламенту.

    Зауважимо, що після того, як у лютому 2014 року за підсумками Революції Гідності екс-президент Віктор Янукович втік з країни, його однопартієць-регіонал Ельбрус Тедеєв, котрий називав Віктора Федоровича «богом і царем», поступово зник з політичного і спортивного небосхилів.

    Його можна було побачити на похоронах Михайла Чечетова та Ірини Бережної, деяких офіційних спортивних заходах. Але загалом Ельбрус Сосланович пішов у тінь і не сколихував публіку навіть своїми заявами у соцмережах.

    За інформацією «Главкома», Тедеєв, якому зараз 45 років, розійшовся з дружиною Фаїною, з якою виховує трьох доньок – Діану, Тетяну і Єву. Ельбрус Сосланович став ще ґречнішим парафіянином московської православної церкви.

    Також Тедеєв пішов з посади президента Асоціації спортивної боротьби України. Але при цьому останнім часом він знову відновив тренування і, судячи з фото, зокрема того, яке розповсюдив у власних соцмережах чотириразовий чемпіон Європи Олександр Захарук, перебуває у відмінній формі.

     Читайте також: Боксери, футболісти і біатлоністи… Топ-10 спортсменів, які йдуть на місцеві вибори
    Харків Партія регіонів Харківщина Опозиційна платформа — За життя вільна боротьба Андрій Єрмак спорт поза політикою Ельбрус Тедеєв
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies