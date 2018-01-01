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    Підручний: Дуже радий цьому результату

    Цей результат став для українця другим кращим в кар'єрі
    Український біатлоніст Дмитро Підручний прокоментував свій прорив у гонці переслідування на етапі Кубка світу в Обергофі. Підручний в пасьюті з десятої позиції зумів прогресувати на п'ятий рядок. Цей результат став для тернополянина другим кращим в кар'єрі. «Я дуже радий цьому результату. Сьогодні я відчував себе краще, ніж учора. Сьогодні
    • Сьогодні, 10:54
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    Дмитро Підручний. Фото: biathlon.com.ua
    Дмитро Підручний. Фото: biathlon.com.ua

    Цей результат став для українця другим кращим в кар'єрі

    Український біатлоніст Дмитро Підручний прокоментував свій прорив у гонці переслідування на етапі Кубка світу в Обергофі.

    Підручний в пасьюті з десятої позиції зумів прогресувати на п'ятий рядок. Цей результат став для тернополянина другим кращим в кар'єрі.

    «Я дуже радий цьому результату. Сьогодні я відчував себе краще, ніж учора. Сьогодні лижі дуже добре працювали. Погода в Обергофі дуже погана. Вчора і сьогодні був дощ, але мені вдалося підлаштуватися під ці умови», - сказав Підручний в коментарі для IBU TV.

    Після успішного виступу в Обергофі Дмитро Підручний, який пропустив етап в Ансі, в особистому заліку Кубка світу піднявся на 27-е місце.

    біатлон Кубок світу
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