Кубок світу з біатлону. Підручний фінішує п'ятим в гонці переслідування, переміг Фуркад
- Сьогодні, 16:34
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Дмитро Підручний потрапив на квіткову церемонію етапу Кубка світу в Обергофі
Українець Дмитро Підручний закінчив гонку-переслідування на етапі Кубка світу в Обергофі п'ятим, поліпшивши стартове 10-е місце. Переможцем став Мартен Фуркад, який обіграв трьох норвежців.
Дмитро Підручний вдруге за два дні оновив кращий результат сезону для українських чоловіків. У гонці переслідування капітан «синьо-жовтої» збірної зайняв максимально можливе 5-е місце, пропустивши вперед тільки Мартена Фуркада і трьох норвежців.
Підручний допустив лише одну помилку, змастивши останнім патроном на другій стрільбі, але потім двічі був точним і зумів вийти на останнє коло п'ятим з перевагою в сім секунд.
За ним йшла потужна група переслідувачів, але Дмитро спокійно довів справу до переможного кінця, і навіть дозволив собі пішки перетнути фінішну пряму. У підсумку, він фінішував п'ятим, поліпшивши власний стартовий результат на п'ять позицій.
Переможцем в гонці став Мартен Фуркад, якому вже вдалося повторити власний рекорд - він в 12-й гонці поспіль виявилася на подіумі.
У Артема Прими виникли серйозні проблеми на першому лежанні - відразу три промахи. Після цього він зробив ще один промах на другій стрільбі, і опустився в шостий десяток. Однак дві точних стрільби стоячи повернули Артема не тільки в очкову зону, але і на непогану позицію - Прима фінішував 25-м.
Володимир Семаков та Артем Тищенко пропускали гонку-переслідування, щоб краще підготуватися до естафетної гонки.
Кубок світу з біатлону сезону-2017/18
Етап в Обергофі, Німеччина
Гонка переслідування, чоловіки
1. Мартен Фуркад (1 + 0 + 0 + 0) 32:23.6;
2. Йоганнес Тінгнес Бьо (1 + 1 + 1 + 0) +6.3;
3. Тар'єю Бьо (0 + 0 + 0 + 0) +30.9;
...
5. Дмитро Підручний (0 + 1 + 0 + 0) +1:16.2;
25. Артем Прима (3 + 1 + 0 + 0) +3:11.4.
Джерело: sportarena.com