Дмитро Підручний потрапив на квіткову церемонію етапу Кубка світу в Обергофі

Українець Дмитро Підручний закінчив гонку-переслідування на етапі Кубка світу в Обергофі п'ятим, поліпшивши стартове 10-е місце. Переможцем став Мартен Фуркад, який обіграв трьох норвежців. Дмитро Підручний вдруге за два дні оновив кращий результат сезону для українських чоловіків. У гонці переслідування капітан «синьо-жовтої» збірної



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Дмитро Підручний. Фото: biathlon.com.ua

Дмитро Підручний потрапив на квіткову церемонію етапу Кубка світу в Обергофі

Українець Дмитро Підручний закінчив гонку-переслідування на етапі Кубка світу в Обергофі п'ятим, поліпшивши стартове 10-е місце. Переможцем став Мартен Фуркад, який обіграв трьох норвежців.

Дмитро Підручний вдруге за два дні оновив кращий результат сезону для українських чоловіків. У гонці переслідування капітан «синьо-жовтої» збірної зайняв максимально можливе 5-е місце, пропустивши вперед тільки Мартена Фуркада і трьох норвежців.

Підручний допустив лише одну помилку, змастивши останнім патроном на другій стрільбі, але потім двічі був точним і зумів вийти на останнє коло п'ятим з перевагою в сім секунд.

За ним йшла потужна група переслідувачів, але Дмитро спокійно довів справу до переможного кінця, і навіть дозволив собі пішки перетнути фінішну пряму. У підсумку, він фінішував п'ятим, поліпшивши власний стартовий результат на п'ять позицій.

Переможцем в гонці став Мартен Фуркад, якому вже вдалося повторити власний рекорд - він в 12-й гонці поспіль виявилася на подіумі.

У Артема Прими виникли серйозні проблеми на першому лежанні - відразу три промахи. Після цього він зробив ще один промах на другій стрільбі, і опустився в шостий десяток. Однак дві точних стрільби стоячи повернули Артема не тільки в очкову зону, але і на непогану позицію - Прима фінішував 25-м.

Володимир Семаков та Артем Тищенко пропускали гонку-переслідування, щоб краще підготуватися до естафетної гонки.

Кубок світу з біатлону сезону-2017/18

Етап в Обергофі, Німеччина

Гонка переслідування, чоловіки



1. Мартен Фуркад (1 + 0 + 0 + 0) 32:23.6;

2. Йоганнес Тінгнес Бьо (1 + 1 + 1 + 0) +6.3;

3. Тар'єю Бьо (0 + 0 + 0 + 0) +30.9;

...

5. Дмитро Підручний (0 + 1 + 0 + 0) +1:16.2;

25. Артем Прима (3 + 1 + 0 + 0) +3:11.4.



Джерело: sportarena.com