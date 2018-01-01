Дмитро Підручний та Віта Семеренко піднялися у загальному заліку Кубка світу

У Кубку націй чоловіча збірна – дев'ята, а жіноча – друга

У німецькому Обергофі завершилися жіноча та чоловіча гонки переслідування в рамках четвертого етапу Кубка світу з біатлону. В жіночій гонці українка Віта Семеренко фінішувала третьою, піднявшись на шосту позицію в загальному заліку. Перемогла Анастасія Кузьміна, яка закріпилася на першій позиції заліку. У чоловіків найкращим серед українців був