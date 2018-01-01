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    Дмитро Підручний та Віта Семеренко піднялися у загальному заліку Кубка світу

    У Кубку націй чоловіча збірна – дев'ята, а жіноча – друга
    У німецькому Обергофі завершилися жіноча та чоловіча гонки переслідування в рамках четвертого етапу Кубка світу з біатлону. В жіночій гонці українка Віта Семеренко фінішувала третьою, піднявшись на шосту позицію в загальному заліку. Перемогла Анастасія Кузьміна, яка закріпилася на першій позиції заліку. У чоловіків найкращим серед українців був
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    Віта Семеренко. Фото: Getty Images
    Віта Семеренко. Фото: Getty Images

    У Кубку націй чоловіча збірна – дев'ята, а жіноча – друга

    У німецькому Обергофі завершилися жіноча та чоловіча гонки переслідування в рамках четвертого етапу Кубка світу з біатлону.

    В жіночій гонці українка Віта Семеренко фінішувала третьою, піднявшись на шосту позицію в загальному заліку. Перемогла Анастасія Кузьміна, яка закріпилася на першій позиції заліку.

    У чоловіків найкращим серед українців був Дмитро Підручний, який фінішував п’ятим. Перемогу отримав Мартен Фуркад, обігнавши Йоганнеса Бьо на 6 секунд.

    Пропонуємо вашій увазі оновлений індивідуальний залік, залік спринтерських гонок та залік Кубка націй у жінок та чоловіків.

    Індивідуальний залік Кубка світу у жінок

    1. Анастасія Кузьміна (Словаччина) - 422
    2. Кайса Макаряйнен (Фінляндія) - 375
    3. Жюстін Бреза (Франція) - 368
    4. Доротея Вірер (Італія) – 318
    5. Деніз Геррман (Німеччина) - 301
    6. Віта Семеренко (Україна) – 237
    ...9. Юлія Джима (Україна) - 253
    …13. Валя Семеренко (Україна) - 228
    …32. Анастасія Меркушина (Україна) - 101
    …34. Олена Підгрушна (Україна) - 96
    …48. Ірина Варвинець (Україна) - 49

    Залік гонок переслідування у жінок

    1. Анастасія Кузьміна (Словаччина) – 179
    2. Кайса Макаряйнен (Фінляднія) – 161
    3. Доротея Вірер (Італія) – 155
    4. Деніз Геррманн (Німеччина) – 116
    5. Віта Семеренко (Україна) – 130
    …16. Юлія Джима (Україна) – 86
    …19. Валя Семеренко (Україна) – 80
    …23. Олена Підгрушна (Україна) – 67
    …24. Анастасія Меркушина (Україна) – 64
    …43. Ірина Варвинець (Україна) – 26

    Залік Кубка націй у жінок

    1. Німеччина - 2780.0
    2. Україна - 2566.0
    3. Франція - 2551.0
    4. Росія - 2291.0
    5. Норвегія - 2289.0

    Індивідуальний залік Кубка світу у чоловіків

    1. Мартен Фуркад (Франція) - 552
    2. Йоганнес Бьо (Норвегія) - 514
    3. Яков Фак (Словенія) - 372
    4. Антон Шипулін (Росія) - 311
    5. Тар’єю Бьо (Норвегія) - 309
    …27. Дмитро Підручний (Україна) - 123
    …39. Артем Прима (Україна) - 76
    …63. Сергій Семенов (Україна) - 17
    …69. Руслан Ткаленко (Україна) - 10
    …79. Володимир Сємаков (Україна) - 5

    Залік гонок переслідування у чоловіків

    1. Мартен Фуркад (Франція) - 222
    2. Йоганнес Бьо (Норвегія) - 202
    3. Яков Фак (Словенія) - 166
    4. Антон Шипулін (Росія) - 143
    5. Лукас Гофер (Італія) - 140
    …22. Дмитро Підручний (Україна) - 63
    ...38. Артем Прима (Україна) - 33
    …65. Руслан Ткаленко (Україна) - 6

    Залік Кубка націй у чоловіків

    1. Норвегія - 2881.0
    2. Німеччина - 2726.0
    3. Франція - 2707.0
    4. Росія - 2387.0
    5. Італія - 2277.0
    ...9. Україна - 1986.0

    біатлон Кубок світу Україна
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