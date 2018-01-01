Дмитро Підручний та Віта Семеренко піднялися у загальному заліку Кубка світу
- Сьогодні, 17:16
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Розсилка
У Кубку націй чоловіча збірна – дев'ята, а жіноча – друга
У німецькому Обергофі завершилися жіноча та чоловіча гонки переслідування в рамках четвертого етапу Кубка світу з біатлону.
В жіночій гонці українка Віта Семеренко фінішувала третьою, піднявшись на шосту позицію в загальному заліку. Перемогла Анастасія Кузьміна, яка закріпилася на першій позиції заліку.
У чоловіків найкращим серед українців був Дмитро Підручний, який фінішував п’ятим. Перемогу отримав Мартен Фуркад, обігнавши Йоганнеса Бьо на 6 секунд.
Пропонуємо вашій увазі оновлений індивідуальний залік, залік спринтерських гонок та залік Кубка націй у жінок та чоловіків.
Індивідуальний залік Кубка світу у жінок
1. Анастасія Кузьміна (Словаччина) - 422
2. Кайса Макаряйнен (Фінляндія) - 375
3. Жюстін Бреза (Франція) - 368
4. Доротея Вірер (Італія) – 318
5. Деніз Геррман (Німеччина) - 301
6. Віта Семеренко (Україна) – 237
...9. Юлія Джима (Україна) - 253
…13. Валя Семеренко (Україна) - 228
…32. Анастасія Меркушина (Україна) - 101
…34. Олена Підгрушна (Україна) - 96
…48. Ірина Варвинець (Україна) - 49
Залік гонок переслідування у жінок
1. Анастасія Кузьміна (Словаччина) – 179
2. Кайса Макаряйнен (Фінляднія) – 161
3. Доротея Вірер (Італія) – 155
4. Деніз Геррманн (Німеччина) – 116
5. Віта Семеренко (Україна) – 130
…16. Юлія Джима (Україна) – 86
…19. Валя Семеренко (Україна) – 80
…23. Олена Підгрушна (Україна) – 67
…24. Анастасія Меркушина (Україна) – 64
…43. Ірина Варвинець (Україна) – 26
Залік Кубка націй у жінок
1. Німеччина - 2780.0
2. Україна - 2566.0
3. Франція - 2551.0
4. Росія - 2291.0
5. Норвегія - 2289.0
Індивідуальний залік Кубка світу у чоловіків
1. Мартен Фуркад (Франція) - 552
2. Йоганнес Бьо (Норвегія) - 514
3. Яков Фак (Словенія) - 372
4. Антон Шипулін (Росія) - 311
5. Тар’єю Бьо (Норвегія) - 309
…27. Дмитро Підручний (Україна) - 123
…39. Артем Прима (Україна) - 76
…63. Сергій Семенов (Україна) - 17
…69. Руслан Ткаленко (Україна) - 10
…79. Володимир Сємаков (Україна) - 5
Залік гонок переслідування у чоловіків
1. Мартен Фуркад (Франція) - 222
2. Йоганнес Бьо (Норвегія) - 202
3. Яков Фак (Словенія) - 166
4. Антон Шипулін (Росія) - 143
5. Лукас Гофер (Італія) - 140
…22. Дмитро Підручний (Україна) - 63
...38. Артем Прима (Україна) - 33
…65. Руслан Ткаленко (Україна) - 6
Залік Кубка націй у чоловіків
1. Норвегія - 2881.0
2. Німеччина - 2726.0
3. Франція - 2707.0
4. Росія - 2387.0
5. Італія - 2277.0
...9. Україна - 1986.0