Олімпійський чемпіон Нагорний та шахіст-зрадник Карякін потрапили під санкції ЄС

У ЄС стверджують, що Нагорний був причетний до масового викрадення українських дітей

Російський олімпійський чемпіон Микита Нагорний та шахіст, ексгромадянин України Сергій Карякін потрапили до списку санкцій ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ЄС.

«Сергій Карякін є сенатором Ради Федерації Росії, який представляє незаконно анексований Крим з 12 вересня 2024 року. Раніше він був гросмейстером з шахів і був відсторонений через його заяви на підтримку загарбницької війни Росії проти України. Він продовжував підтримувати війну, зокрема, опублікувавши відкритого листа президенту Володимиру Путіну, подорожуючи на окуповані Росією українські території та збираючи військові вантажі на підтримку російських збройних сил. За ці дії він нагороджений медаллю Російської Федерації «За заслуги перед Вітчизною». Він підтримує та реалізує дії чи політику, які підривають та загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України», – йдеться у заяві ЄС.

Також зазначається, що Нагорний був причетний до масового викрадення, незаконної депортації та примусового переміщення українських дітей з окупованих територій України до Росії.

«У березні 2022 року Микита Нагорний запропонував передати подарунки російським військам, які беруть участь у загарбницькій війні Росії проти України. Микита Нагорний – видатний спортсмен з великою аудиторією і значним впливом на своїх уболівальників. Він публічно підтримав дії РФ в Україні. Завдяки своєму впливу він відповідає за поширення проросійської пропаганди та дезінформації щодо загарбницької війни Росії проти України, а також відіграє активну роль у згуртуванні внутрішньої підтримки Росії для війни проти України. Тому Микита Нагорний підтримує та реалізує дії та політику, які підривають та загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України», – наголошується у переліку причин, через які Нагорний потрапив під санкції.

Микита Нагорний – заступник голови правління Всеросійського громадсько-державного руху дітей і молоді «Рух перших», колишній керівник молодіжної військово-патріотичної мілітарної організація «Юнармія». Нагорний є заслуженим майстром спорту Росії. У 2016 році на Олімпіаді в Ріо він виграв «срібло». У 2021 році на Олімпійських Іграх в Токіо росіянин здобув «золото» у командній першості. Також у своєму активі він має три перемоги на чемпіонатах світу та вісім перемог на чемпіонатах Європи.

Сергій Карякін – річний шахіст, який народився в Сімферополі й провів своє дитинство на Донеччині. До 2009 року він виступав за Україну, після чого змінив громадянство на російське.

Варто зазначити, що у російських ЗМІ неодноразово з'являлася інформація про зловживання Карякіним алкоголем.

Серед головних здобутків Карякіна – перемога на Кубку FIDE (2015 рік), титул віцечемпіона світу з класичних шахів (2016 рік), чемпіона світу зі швидких шахів (2012 рік) і бліцу (2016 рік).