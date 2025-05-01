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У Добропіллі окупанти зруйнували легендарне кафе «Золотий півник» (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Добропіллі окупанти зруйнували легендарне кафе «Золотий півник» (фото)
Росіяни зруйнували «Золотий півник»
колаж: glavcom.ua

Кафе було добре знайоме всім, хто бував у Добропіллі та їздив у напрямку Краматорська

У Добропіллі на Донеччині російські військові зруйнували «Шахедом» легендарне кафе «Золотий півник». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на фото ДСНС України.

У мережі зазначають, що це кафе було добре знайоме всім, хто бував у місті та їздив у напрямку Краматорська. Ця будівля виділялася своїм оригінальним зовнішнім виглядом – одна з небагатьох у шахтарському містечку, виконана в українському стилі з ліпниною.

У Добропіллі окупанти зруйнували легендарне кафе «Золотий півник» (фото) фото 1

Зазначається, що кафе не працювало, будівля не використовувалася.

Також користувачі соцмереж діляться спогадами, пов’язаними з цим кафе.

У Добропіллі окупанти зруйнували легендарне кафе «Золотий півник» (фото) фото 2
У Добропіллі окупанти зруйнували легендарне кафе «Золотий півник» (фото) фото 3
скриншот

Нагадаємо, що у ніч проти 30 квітня РФ знову атакувала Україну. Внаслідок чого було руйнування у Харкові, Дніпрі та Добропіллі. Володимир Зеленський повідомив, що у Добропіллі росіяни влучили в будівлю шахти, пошкодили звичайні автобуси та автомобілі. Є поранена людина.

Теги: Донеччина війна

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