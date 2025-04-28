Російський олімпійський чемпіон Храмцов незаконно відвідав окупований Донецьк
У Донецьку Храмцов взяв участь у пропагандистському заході
У понеділок, 28 квітня перший в історії Росії олімпійський чемпіон з тхеквондо Максим Храмцов незаконно відвідав окупований Донецьк. Про це повідомляє «Главком».
У Донецьку Храмцов взяв участь у пропагандистському заході – федеральному марафоні «Знання.Перші».
Також олімпійський чемпіон провів в окупованому Донецьку майстер-клас для юних спортсменів.
"Neutral" russian taekwondo athlete and Olympic champion Maksim Khramtcov illegally visited Ukrainian Donetsk today.
In Donetsk, Khramtsov took part in a propaganda event. pic.twitter.com/lyBVzCIgjB
Храмцов потрапив до окупованого Донецьку, не проходячи митний та прикордонний контроль, згідно з законами нашої країни. Отже, він порушив закони України.
Нагадаємо, що Храмцов, як і інші російські тхеквондисти, які підтримують війну, ще у 2023 році отримав від проросійської World Taekwondo нейтральний статус.
Федерація не побачила нічого поганого в тому, що він висловлював свою підтримку Путіну, освідчувався йому у коханні, а також використовував літеру Z у дописі в соцмережі Вконтакте та лайкав пости в Instagram на підтримку російської агресії.
Храмцов навіть здобув путівку на Олімпійські ігри у Парижі. Лише напередодні ігор спеціальна комісія Міжнародного олімпійського комітету змогла позбавити прихильника війни можливості змагатися у столиці Франції.
Як повідомлялося, Головне управління розвідки Міністерства оборони України у співпраці з Міністерством молоді та спорту України на порталі War&Sanctions у розділі «Чемпіони терору» опублікували нові дані про російських спортсменів, які підтримують війну.
До оновленого переліку потрапив і Максим Храмцов.
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