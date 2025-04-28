Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Російський олімпійський чемпіон Храмцов незаконно відвідав окупований Донецьк

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Російський олімпійський чемпіон Храмцов незаконно відвідав окупований Донецьк
Олімпійський чемпіон провів в окупованому Донецьку майстер-клас для юних спортсменів

У Донецьку Храмцов взяв участь у пропагандистському заході

У понеділок, 28 квітня перший в історії Росії олімпійський чемпіон з тхеквондо Максим Храмцов незаконно відвідав окупований Донецьк. Про це повідомляє «Главком».

У Донецьку Храмцов взяв участь у пропагандистському заході – федеральному марафоні «Знання.Перші».

Також олімпійський чемпіон провів в окупованому Донецьку майстер-клас для юних спортсменів.

Храмцов потрапив до окупованого Донецьку, не проходячи митний та прикордонний контроль, згідно з законами нашої країни. Отже, він порушив закони України.

Нагадаємо, що Храмцов, як і інші російські тхеквондисти, які підтримують війну, ще у 2023 році отримав від проросійської World Taekwondo нейтральний статус.

Федерація не побачила нічого поганого в тому, що він висловлював свою підтримку Путіну, освідчувався йому у коханні, а також використовував літеру Z у дописі в соцмережі Вконтакте та лайкав пости в Instagram на підтримку російської агресії.

Храмцов навіть здобув путівку на Олімпійські ігри у Парижі. Лише напередодні ігор спеціальна комісія Міжнародного олімпійського комітету змогла позбавити прихильника війни можливості змагатися у столиці Франції.

Як повідомлялося, Головне управління розвідки Міністерства оборони України у співпраці з Міністерством молоді та спорту України на порталі War&Sanctions у розділі «Чемпіони терору» опублікували нові дані про російських спортсменів, які підтримують війну

До оновленого переліку потрапив і Максим Храмцов.

Теги: росія Донбас пропаганда тхеквондо війна Донеччина Донецьк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Участь офіційного Пекіна у війні на боці Росії – справа, яка дуже просто доводиться
Китайські військові воюють проти України. Чи насправді Пекін нічого не знає?
11 квiтня, 18:05
Росія дедалі більше робить ставку на масоване використання дронів
Чому Росія припинила масовані ракетні удари?
3 квiтня, 11:42
Сподіваємося на правильний розвиток подій та спільні дії у відсічі російським, іранським, північнокорейським агресорам
Це війна США? Ні. Але є одне але
19 квiтня, 19:09
У Росії прогриміли вибухи
Вибухова ніч у Росії: влада повідомила про роботу ППО
4 квiтня, 03:35
The New York Times повідомила, США розгнівалися, бо Україна потопила крейсер «Москва» без попередження
Військово-морські сили відреагували на статтю NYT щодо ураження крейсера «Москва»
30 березня, 21:19
Дмитрієв родом з Києва
Посланець Путіна гучно говорить про мир... емодзі «голуб миру» заполонив його соцмережі
19 квiтня, 04:52
Нещодавно аналогічна аварія із забрудненням моря сталася біля берегів Камчатки
Російський танкер зазнав аварії біля Сахаліну. Центр протидії дезінформації вказав на небезпеку
21 квiтня, 10:15
Окупанти поцілили по приватному сектору населеного пункту
РФ нанесла чотири ракетних удари по Костянтинівці: загинула жінка з дитиною
24 квiтня, 08:22
Гіркін: «У травні нас чекає багато «великих неприємностей»
«Ситуація погіршується». Терорист Гіркін з-за грат спрогнозував хід війни
Вчора, 13:41

Новини

Російський олімпійський чемпіон Храмцов незаконно відвідав окупований Донецьк
Російський олімпійський чемпіон Храмцов незаконно відвідав окупований Донецьк
Чепурний здобув дві нагороди етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики
Чепурний здобув дві нагороди етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики
Депутат Держдуми РФ поскаржився на проблеми з патронами у російських біатлоністів
Депутат Держдуми РФ поскаржився на проблеми з патронами у російських біатлоністів
Воротар збірної України з хокею прокоментував історичну перемогу на чеміпонату світу
Воротар збірної України з хокею прокоментував історичну перемогу на чеміпонату світу
Чоловіча юнацька збірна України з волейболу сенсаційно здобула путівку на Євро-2025
Чоловіча юнацька збірна України з волейболу сенсаційно здобула путівку на Євро-2025
«Арсенал» – «ПСЖ»: де дивитися півфінал Ліги чемпіонів
«Арсенал» – «ПСЖ»: де дивитися півфінал Ліги чемпіонів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
209K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 квітня: ситуація на фронті
76K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 квітня 2025
26K
Прогноз магнітних бур на 28-30 квітня: якою буде сонячна активність
17K
Перший заступник Кличка прокоментував скандал із вечерею на водоканалі у день жалоби
13K
Розмова Зеленського та Трампа у Ватикані: для кого призначався третій стілець
11K
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
Сьогодні, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
Сьогодні, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
26 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
26 квiтня, 00:01
25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua