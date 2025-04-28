Російський олімпійський чемпіон Храмцов незаконно відвідав окупований Донецьк

У Донецьку Храмцов взяв участь у пропагандистському заході

У понеділок, 28 квітня перший в історії Росії олімпійський чемпіон з тхеквондо Максим Храмцов незаконно відвідав окупований Донецьк. Про це повідомляє «Главком».

У Донецьку Храмцов взяв участь у пропагандистському заході – федеральному марафоні «Знання.Перші».

Також олімпійський чемпіон провів в окупованому Донецьку майстер-клас для юних спортсменів.

"Neutral" russian taekwondo athlete and Olympic champion Maksim Khramtcov illegally visited Ukrainian Donetsk today.



In Donetsk, Khramtsov took part in a propaganda event. pic.twitter.com/lyBVzCIgjB — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) April 28, 2025

Храмцов потрапив до окупованого Донецьку, не проходячи митний та прикордонний контроль, згідно з законами нашої країни. Отже, він порушив закони України.

Нагадаємо, що Храмцов, як і інші російські тхеквондисти, які підтримують війну, ще у 2023 році отримав від проросійської World Taekwondo нейтральний статус.

Федерація не побачила нічого поганого в тому, що він висловлював свою підтримку Путіну, освідчувався йому у коханні, а також використовував літеру Z у дописі в соцмережі Вконтакте та лайкав пости в Instagram на підтримку російської агресії.

Храмцов навіть здобув путівку на Олімпійські ігри у Парижі. Лише напередодні ігор спеціальна комісія Міжнародного олімпійського комітету змогла позбавити прихильника війни можливості змагатися у столиці Франції.

Як повідомлялося, Головне управління розвідки Міністерства оборони України у співпраці з Міністерством молоді та спорту України на порталі War&Sanctions у розділі «Чемпіони терору» опублікували нові дані про російських спортсменів, які підтримують війну.

До оновленого переліку потрапив і Максим Храмцов.