Україна оголосила склад на Кубок Європи з метальних дисциплін

Кубок Європи з метань відбудеться 15-16 березня

Збірна України з легкої атлетики визначилася зі складом команди на щорічний розіграш Кубка Європи з метальних дисциплін. Заявку на змагання опублікували на офіційному сайті федерації легкої атлетики України.

Кубок Європи з метань вперше за чотири роки змінив місце проведення: замість португальської Лейрії змагання відбудуться у кіпрській Нікосії. Україну на турнірі представлять 12 спортсменів – на шість менше, аніж у 2024 році.

Серед спортсменів, що виступлять на змаганнях – лідери збірної України Михайло Кохан та Ірина Климець (метання молота), а також Михайло Брудін (метання диска). Водночас пропускатиме змагання лідер збірної України з метання списа Артур Фельфнер: за словами легкоатлета, він хоче розпочати сезон на змаганнях у Досі в рамках Діамантової ліги. Для цього йому мають надіслати запрошення на турнір, тоді як стартлисти будуть опубліковані напередодні змагань.

У рамках Кубка Європи з метань визначатимуть переможців дорослих та молодіжних (вікова категорія – до 23 років) дисциплін. На кожному з рівнів розіграють по вісім комплектів нагород серед чоловіків та жінок.

Склад України на Кубок Європи-2025 з метальних дисциплін

Чоловіки:

Штовхання ядра: Артем Левченко

Штовхання ядра U23: Максим Лаврик

Метання диска U23: Михайло Брудін

Метання молота: Михайло Кохан

Метання молота U23: Микита Брагінець

Метання списа U23: Ілля Саєвський

Жінки:

Штовхання ядра: Ольга Голодна

Штовхання ядра U23: Ангеліна Шепель

Метання диска U23: Карина Авраменко

Метання молота: Ірина Климець

Метання молота U23: Поліна Дзерожинська

Метання списа U23: Милана Корнєєва

Кубок Європи з метань відбудеться 15-16 березня.

Кубок Європи з метань: що відомо

У 2024 році на Кубку Європи з метальних дисциплін Україна здобула три нагороди: Михайло Кохан та Артур Фельфнер стали чемпіонами, а Михайло Брудін – срібним призером у категорії U23. З цим результатом Україна виграла медальний залік турніру.

Перший розіграш Кубка Європи з метання відбувся у 2001 році. На ньому Україна посіла друге місце у медальному заліку з трьома медалями (однією – золотою).

У 2007 році українці встановили національний медальний рекорд на турнірі (три золота та шість нагород – загалом).