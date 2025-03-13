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Україна оголосила склад на Кубок Європи з метальних дисциплін

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Україна оголосила склад на Кубок Європи з метальних дисциплін
Михайло Кохан виступить на Кубку Європи з метань
фото: Суспільне Спорт

Кубок Європи з метань відбудеться 15-16 березня

Збірна України з легкої атлетики визначилася зі складом команди на щорічний розіграш Кубка Європи з метальних дисциплін. Заявку на змагання опублікували на офіційному сайті федерації легкої атлетики України.

Кубок Європи з метань вперше за чотири роки змінив місце проведення: замість португальської Лейрії змагання відбудуться у кіпрській Нікосії. Україну на турнірі представлять 12 спортсменів – на шість менше, аніж у 2024 році.

Серед спортсменів, що виступлять на змаганнях – лідери збірної України Михайло Кохан та Ірина Климець (метання молота), а також Михайло Брудін (метання диска). Водночас пропускатиме змагання лідер збірної України з метання списа Артур Фельфнер: за словами легкоатлета, він хоче розпочати сезон на змаганнях у Досі в рамках Діамантової ліги. Для цього йому мають надіслати запрошення на турнір, тоді як стартлисти будуть опубліковані напередодні змагань.

У рамках Кубка Європи з метань визначатимуть переможців дорослих та молодіжних (вікова категорія – до 23 років) дисциплін. На кожному з рівнів розіграють по вісім комплектів нагород серед чоловіків та жінок.

Склад України на Кубок Європи-2025 з метальних дисциплін

Чоловіки:

  • Штовхання ядра: Артем Левченко
  • Штовхання ядра U23: Максим Лаврик
  • Метання диска U23: Михайло Брудін
  • Метання молота: Михайло Кохан
  • Метання молота U23: Микита Брагінець
  • Метання списа U23: Ілля Саєвський

Жінки:

  • Штовхання ядра: Ольга Голодна
  • Штовхання ядра U23: Ангеліна Шепель
  • Метання диска U23: Карина Авраменко
  • Метання молота: Ірина Климець
  • Метання молота U23: Поліна Дзерожинська
  • Метання списа U23: Милана Корнєєва

Кубок Європи з метань відбудеться 15-16 березня.

Кубок Європи з метань: що відомо

У 2024 році на Кубку Європи з метальних дисциплін Україна здобула три нагороди: Михайло Кохан та Артур Фельфнер стали чемпіонами, а Михайло Брудін – срібним призером у категорії U23. З цим результатом Україна виграла медальний залік турніру.

Перший розіграш Кубка Європи з метання відбувся у 2001 році. На ньому Україна посіла друге місце у медальному заліку з трьома медалями (однією – золотою).

У 2007 році українці встановили національний медальний рекорд на турнірі (три золота та шість нагород – загалом).

Джерело
Теги: метання диска Ольга Голодна Артур Фельфнер штовхання ядра Ірина Климець Артем Левченко Михайло Кохан легка атлетика Збірна України метання молота Кубок Європи метання списа

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