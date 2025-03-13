Україна оголосила склад на Кубок Європи з метальних дисциплін
Кубок Європи з метань відбудеться 15-16 березня
Збірна України з легкої атлетики визначилася зі складом команди на щорічний розіграш Кубка Європи з метальних дисциплін. Заявку на змагання опублікували на офіційному сайті федерації легкої атлетики України.
Кубок Європи з метань вперше за чотири роки змінив місце проведення: замість португальської Лейрії змагання відбудуться у кіпрській Нікосії. Україну на турнірі представлять 12 спортсменів – на шість менше, аніж у 2024 році.
Серед спортсменів, що виступлять на змаганнях – лідери збірної України Михайло Кохан та Ірина Климець (метання молота), а також Михайло Брудін (метання диска). Водночас пропускатиме змагання лідер збірної України з метання списа Артур Фельфнер: за словами легкоатлета, він хоче розпочати сезон на змаганнях у Досі в рамках Діамантової ліги. Для цього йому мають надіслати запрошення на турнір, тоді як стартлисти будуть опубліковані напередодні змагань.
У рамках Кубка Європи з метань визначатимуть переможців дорослих та молодіжних (вікова категорія – до 23 років) дисциплін. На кожному з рівнів розіграють по вісім комплектів нагород серед чоловіків та жінок.
Склад України на Кубок Європи-2025 з метальних дисциплін
Чоловіки:
- Штовхання ядра: Артем Левченко
- Штовхання ядра U23: Максим Лаврик
- Метання диска U23: Михайло Брудін
- Метання молота: Михайло Кохан
- Метання молота U23: Микита Брагінець
- Метання списа U23: Ілля Саєвський
Жінки:
- Штовхання ядра: Ольга Голодна
- Штовхання ядра U23: Ангеліна Шепель
- Метання диска U23: Карина Авраменко
- Метання молота: Ірина Климець
- Метання молота U23: Поліна Дзерожинська
- Метання списа U23: Милана Корнєєва
Кубок Європи з метань відбудеться 15-16 березня.
Кубок Європи з метань: що відомо
У 2024 році на Кубку Європи з метальних дисциплін Україна здобула три нагороди: Михайло Кохан та Артур Фельфнер стали чемпіонами, а Михайло Брудін – срібним призером у категорії U23. З цим результатом Україна виграла медальний залік турніру.
Перший розіграш Кубка Європи з метання відбувся у 2001 році. На ньому Україна посіла друге місце у медальному заліку з трьома медалями (однією – золотою).
У 2007 році українці встановили національний медальний рекорд на турнірі (три золота та шість нагород – загалом).
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