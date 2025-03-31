Шок на ринзі. Нігерійський боксер помер відразу після бою

Оланреваджу провів на професійному рингу 23 бої, в яких здобув 13 перемог

Нігерієць Оланреваджу знепритомнів у третьому раунді бою з ганцем Мбанугу

Нігерійський боксер Габріель Олувасегун Оланреваджу помер після бою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

40-річний спортсмен знепритомнів у третьому раунді бою з ганцем Джоном Мбанугу минулої п'ятниці, 28 березня, в Аккрі (Гана).

Управління з боксу Гани (GBA) підтвердило інформацію про смерть боксера та заявило, що після надання першої допомоги його терміново доправили до лікарні, де він помер через 30 хвилин.

До цього Оланреваджу провів на професійному рингу 23 бої, в яких здобув 13 перемог (12 нокаутом), зазнав 8 поразок, ще два поєдинки завершив внічию.

Генеральний секретар Нігерійської боксерської ради Ремі Абодерін описав Оланреваджу як «безстрашного» бійця, який помер «воїном рингу».

«Ми справді спустошені», – сказав Абодерін BBC Sport Africa.

Нагадаємо, в Архангельській області Росії під час гри в хокей помер заступник глави обласної адміністрації регіону 66-річний Володимир Ананьєв.

Ананьєв 29 березня брав участь у товариській грі у місцевому Палаці спорту. На льоду між собою зустрічалися команди уряду Архангельської області та «Т-54», що представляє Федерацію хокею регіону.

На 19-й хвилині матчу Володимир Ананьєв раптово впав на лід. Варто зазначити, що гру у прямому ефірі транслювала Федерація хокею Архангельської області.

За словами очевидців, жодних зіткнень під час гри, які могли б спровокувати погіршення стану здоров'я Ананьєва, не було, поєдинок проходив доволі спокійно. Суддівська бригада оперативно викликала медичну допомогу. Чиновника екстрено госпіталізували, проте, незважаючи на зусилля лікарів, врятувати його не вдалося.