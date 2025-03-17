У Північній Македонії оголошено жалобу за загиблими в пожежі в нічному клубі

Відомо, що 155 людей постраждали внаслідок пожежі, а 59 – загинули

Уряд Північної Македонії оголосив семиденну жалобу після пожежі в східному місті Кочані. Внаслідок пожежі загинуло 59 людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Відомо, що 155 людей постраждали та знаходяться у різних лікарнях. У рамках розслідування трагедії затримано 10 осіб, у тому числі чиновники, які видали клубу ліцензію.

#BREAKING Dozens killed in a fire in a nightclub in the town of Kocani in north Macedonia: AFP pic.twitter.com/mRPatnrwxX — Guy Elster (@guyelster) March 16, 2025

Трагедія сталася вранці в неділю, 16 березня, приблизно о 03:00 за місцевим часом, в місті Кочані в нічному клубі Pulse під час виступу хіп-хоп-дуету ADN. Ймовірно, займання виникло через використання піротехнічних пристроїв.

Раніше ми писали, що сильний шторм обрушився на північний захід США, принісши потужні вітри та зливи. Унаслідок негоди без електропостачання залишилися близько пів мільйона будинків, а численні повалені дерева призвели до загибелі однієї людини. Про це повідомляє Associated Press.

У місті Лінвуд (штат Вашингтон) жінка загинула ввечері у вівторок, коли велике дерево впало на табір для бездомних. У Сіетлі дерево впало на автомобіль, на короткий час заблокувавши людину всередині. Постраждалий зараз перебуває у стабільному стані. В Іссакуа 70-річне дерево впало на будинок, де мешкає жінка. Вона згодом розповіла, що спочатку подумала, ніби руйнується стіна.

Центр прогнозування погоди попередив про ризик сильних опадів у п’ятницю. Очікувалося, що на півночі Каліфорнії та південному заході Орегону випаде 30-40 сантиметрів дощу, пік негоди припав на четвер.