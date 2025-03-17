У Північній Македонії оголошено жалобу за загиблими в пожежі в нічному клубі
Відомо, що 155 людей постраждали внаслідок пожежі, а 59 – загинули
Уряд Північної Македонії оголосив семиденну жалобу після пожежі в східному місті Кочані. Внаслідок пожежі загинуло 59 людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.
Відомо, що 155 людей постраждали та знаходяться у різних лікарнях. У рамках розслідування трагедії затримано 10 осіб, у тому числі чиновники, які видали клубу ліцензію.
#BREAKING Dozens killed in a fire in a nightclub in the town of Kocani in north Macedonia: AFP pic.twitter.com/mRPatnrwxX— Guy Elster (@guyelster) March 16, 2025
Трагедія сталася вранці в неділю, 16 березня, приблизно о 03:00 за місцевим часом, в місті Кочані в нічному клубі Pulse під час виступу хіп-хоп-дуету ADN. Ймовірно, займання виникло через використання піротехнічних пристроїв.
At least 59 people died and around 155 were injured after a fire tore through a #nightclub in #NorthMacedonia, with the country’s interior minister blaming pyrotechnics. #Kočani #kocani #кочани #zjarr #fire #пожар #incendio #incendie pic.twitter.com/v6EDulmK0q— Tetova News (@TetovaNews1) March 16, 2025
Раніше ми писали, що сильний шторм обрушився на північний захід США, принісши потужні вітри та зливи. Унаслідок негоди без електропостачання залишилися близько пів мільйона будинків, а численні повалені дерева призвели до загибелі однієї людини. Про це повідомляє Associated Press.
У місті Лінвуд (штат Вашингтон) жінка загинула ввечері у вівторок, коли велике дерево впало на табір для бездомних. У Сіетлі дерево впало на автомобіль, на короткий час заблокувавши людину всередині. Постраждалий зараз перебуває у стабільному стані. В Іссакуа 70-річне дерево впало на будинок, де мешкає жінка. Вона згодом розповіла, що спочатку подумала, ніби руйнується стіна.
Центр прогнозування погоди попередив про ризик сильних опадів у п’ятницю. Очікувалося, що на півночі Каліфорнії та південному заході Орегону випаде 30-40 сантиметрів дощу, пік негоди припав на четвер.
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