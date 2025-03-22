Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві на прийомі у стоматолога померла дитина: розпочато кримінальне провадження

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
У Києві на прийомі у стоматолога померла дитина: розпочато кримінальне провадження
На місці працювали слідчо-оперативні групи Святошинського управління поліції
фото: Нацполіція

Впродовж двох годин хлопчика намагались врятувати, але реанімаційні заходи не допомогли

За фактом смерті семирічного хлопчика в стоматологічній клініці Київська міська прокуратура розпочала кримінальне провадження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на столичну прокуратуру.

«За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Святошинського окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 статті 140 КК України – неналежне виконання медичними працівниками професійних обовʼязків», – написали у відомстві.

Встановлено, що семирічна дитина померла під час отримання стоматологічних послуг в одній з приватних клінік Києва. Зупинка серця хлопчика настала після введення анестезії.

Впродовж двох годин хлопчика намагались врятувати, але реанімаційні заходи не допомогли. Причини смерті та якість наданих пацієнту медичних послуг будуть установлені в ході розслідування.

«У разі вини медичних працівників їм загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років», – додали в прокуратурі.

Нагадаємо, що на місці працювали слідчо-оперативні групи Святошинського управління поліції та столичного главку, судово-медичний експерт та працівники ювенальної поліції. 

Раніше у Тернополі під час лікування зубів загинув однорічний малюк. За даними судово-медичної експертизи, попередня причина смерті – гостра легенево-серцева недостатність.

До слова, у Кривому Розі помер 14-річний хлопчик. За даними правоохоронців, напередодні дитина повернулася з кабінету стоматолога. 

Читайте також:

Теги: прокуратура смерть розслідування дитина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Соратники Дем’яна Ганула схиляються до того, що убивство активіста – це замовлення Кремля
Місцеві царки чи росіяни? Хто стоїть за вбивством одеського активіста тема дня
14 березня, 20:30
Поліція проводить розслідування та встановлює мотив нападника
У лікарні Пенсильванії чоловік вбив офіцера та стріляв у заручників-лікарів
23 лютого, 05:35
39-річну Мішель Трахтенберг знайшли мертвою в квартирі в Нью-Йорку
Померла зірка серіалу «Баффі – переможниця вампірів» Мішель Трахтенберг
26 лютого, 20:53
Люди евакуйовуються з палаючого літака
У США загорівся пасажирський літак (відео)
14 березня, 06:33
Династія Путіних схильна до параної, гіпертонії, облисіння, зайвої ваги
Таємні хвороби Путіних. Журналісти отримали результати аналізів родичів диктатора
16 березня, 22:06
За депутатку Київради Олену Марченко було внесено найбільшу заставу – 50 млн грн
Фігуранти спецоперації НАБУ «Чисте місто» вийшли з-під варти під заставу – медіа
18 березня, 12:44
Обмеження будуть оптимальними та збалансованими у контексті нинішньої ситуації з безпекою
Литва пропонує депортувати росіян та білорусів, які часто їздять на батьківщину
18 березня, 14:28
Раніше США вийшли з групи, яка була створена для розслідування дій лідерів, відповідальних за вторгнення в Україну, включно з Путіним
Посадовці у США могли знищити докази депортації Росією українських дітей – Reuters
19 березня, 13:29
Православна церква не забороняє кремацію і допускає цей вид захоронення тіла померлого
Православна церква України пояснила ставлення до кремації: чи є це гріхом?
20 березня, 15:12

Новини

У Києві на прийомі у стоматолога померла дитина: розпочато кримінальне провадження
У Києві на прийомі у стоматолога померла дитина: розпочато кримінальне провадження
Під Києвом через падіння уламків БпЛА загорівся сухостій (відео)
Під Києвом через падіння уламків БпЛА загорівся сухостій (відео)
У Києві рятувальники прийшли на допомогу чоловіку, який застряг у ліфтовій шахті 
У Києві рятувальники прийшли на допомогу чоловіку, який застряг у ліфтовій шахті 
У Києві впав збитий ворожий безпілотник
У Києві впав збитий ворожий безпілотник
Спадок горе-забудовника Войцеховського. АРМА відзвітувала про арештовані житлові комплекси
Спадок горе-забудовника Войцеховського. АРМА відзвітувала про арештовані житлові комплекси
У Києві буде приспущено найбільший прапор країни: причина
У Києві буде приспущено найбільший прапор країни: причина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
190K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 березня: ситуація на фронті
67K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 березня 2025
35K
З 1 квітня відбудеться перерахунок пенсій: кого стосується
14K
Черниця, яка служила в ЗСУ та понад пів тисячі разів стрибала з парашутом, допомагає військовим
9780
Втрати ворога станом на 22 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
8713
NASA б'є на сполох через рівень світового океану

Новини

Мільйон гривень та чізбургерна перспектива: нова кампанія Міноборони для 18-24-річних
Вчора, 14:51
Ціни на газ в Європі підскочили після атаки на ключовий російський транзитний пункт «Суджа»
Вчора, 12:20
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:54
Спроба теракту в Рівному та візит Зеленського до Норвегії. Головне за 20 березня
20 березня, 21:06
Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
19 березня, 15:31
Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
18 березня, 09:23

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua