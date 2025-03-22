У Києві на прийомі у стоматолога померла дитина: розпочато кримінальне провадження

Впродовж двох годин хлопчика намагались врятувати, але реанімаційні заходи не допомогли

За фактом смерті семирічного хлопчика в стоматологічній клініці Київська міська прокуратура розпочала кримінальне провадження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на столичну прокуратуру.

«За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Святошинського окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 статті 140 КК України – неналежне виконання медичними працівниками професійних обовʼязків», – написали у відомстві.

Встановлено, що семирічна дитина померла під час отримання стоматологічних послуг в одній з приватних клінік Києва. Зупинка серця хлопчика настала після введення анестезії.

Впродовж двох годин хлопчика намагались врятувати, але реанімаційні заходи не допомогли. Причини смерті та якість наданих пацієнту медичних послуг будуть установлені в ході розслідування.

«У разі вини медичних працівників їм загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років», – додали в прокуратурі.

Нагадаємо, що на місці працювали слідчо-оперативні групи Святошинського управління поліції та столичного главку, судово-медичний експерт та працівники ювенальної поліції.

Раніше у Тернополі під час лікування зубів загинув однорічний малюк. За даними судово-медичної експертизи, попередня причина смерті – гостра легенево-серцева недостатність.

До слова, у Кривому Розі помер 14-річний хлопчик. За даними правоохоронців, напередодні дитина повернулася з кабінету стоматолога.