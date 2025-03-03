«Продовжують жити в своїх учнях». Київ попрощався з журналісткою Тетяною Кулик та хірургом Павлом Іванчовим

Прощання з журналісткою Тетяною Кулик та її чоловіком хірургом-онкологом Павлом Іванчовим відбулося у приміщенні Національного медичного університету ім. Богомольця

У Києві попрощалися з журналісткою Тетяною Кулик і хірургом Павлом Іванчовим, які загинули внаслідок атаки дронів

У Києві у приміщенні Національного медичного університету ім. Богомольця відбулося прощання з журналісткою Укрінформу Тетяною Кулик та її чоловіком хірургом-онкологом Павлом Іванчовим, які загинули 26 лютого внаслідок атаки дронів РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Інститут Масової Інформації (ІМІ).

Повідомляється, що попрощатися з подружжям приїхали колеги та друзі Тетяни Кулик та Павла Іванчова, журналісти, лікарі, науковці, студенти.

«Ми втратили великих українців і нація втратила дуже достойних людей. Це подружжя, яке робило дуже великі речі для людей», – сказала декан НМУ ім. Богомольця Оксана Виговська.

Керівник Укрінформу Сергій Череватий у своєму виступі підкреслив, що росіяни хотіли вбити в українцях віру, однак у них нічого не вийшло, адже «Павло Васильович і Тетяна Миколаївна продовжують жити в своїх учнях, в своїх ідеях, в своїх напрацюваннях, продовжують жити в наших серцях і в пам'яті».

Прощання з журналісткою Тетяною Кулик та її чоловіком хірургом-онкологом Павлом Іванчовим відбулося у приміщенні Національного медичного університету ім. Богомольця фото: Укрінформ

Церемонія прощання пройшла у корпусі Національного медичного університету імені Олександра Богомольця.

5 фото На весь екран







Тетяна Кулик та Павло Іванчов загинули внаслідок атаки дронів фото: Укрінформ

Поховали подружжя на Байковому кладовищі.

Іванчов Павло Васильович – український вчений з напряму хірургії пухлинного походження, управління та організації медичних закладів України, досвідчений педагог, керівник клінічної бази та відповідальний за лікувальну роботу відділення хірургії № 3 КНП «Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги».

Співавтор близько 200 наукових праць, надрукованих у вітчизняних та зарубіжних виданнях, 21 Патента України на винахід, двох свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, одного підручника, одного наукового посібника та монографії.

Дружина Павла Іванчова була журналісткою та працювала в «Укрінформі». Вона була авторкою і ведучою проєкту «Нація непереможних», виконувала обов’язки головного редактора Головної редакції мультимедіа. Тетяна Кулик була членкинею Національної спілки журналістів України. Раніше працювала головною редакторкою редакції суспільно-публіцистичних програм і ведучою «Центрального каналу» (КДТРК), Всесвітньої служби радіомовлення України, телеведучою Суспільного мовлення. Навчалася в Національному університеті культури і мистецтв. Починала роботу літературною редакторкою. У 2015-2017 рр. була заступницею директора ТО «Хрещатик, 26» – філії ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України «Київська регіональна дирекція».

За даними Інституту масової інформації, Тетяна Кулик стала 98-ю в списку загиблих медійників, яких убила Росія з початку повномасштабного вторгнення. Список включає працівників медіа, які загинули під час виконання журналістської роботи, як військові і як цивільні жертви росіян.

Нагадаємо, у ніч на 26 лютого російський безпілотник атакував село Крюківщина на Київщині, влучивши в житловий будинок. Це була оселя завідувача кафедри хірургії №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, професора Павла Іванчова та журналістки Тетяни Кулик.

Очільник ГУР Кирило Буданов відреагував на загибель журналістки Тетяни Кулик та хірурга Павла Іванчова внаслідок російської атаки дронами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на соцмережі Буданова. Очільник ГУР зауважив, що Росія «вкотре забрала життя двох розумних та відданих справі професіоналів, патріотів, громадян України».