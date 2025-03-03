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В Австралії помер донор, який врятував життя понад 2 млн дітей

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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В Австралії помер донор, який врятував життя понад 2 млн дітей
Австралієць понад тисячу разів ставав донором крові
фото: Vida Press

Джеймс Гаррісон у 14 років вирішив стати донором після серйозної операції

В Австралії помер донор-рекордсмен Джеймс Гаррісон. Його плазма врятувала життя 2,4 млн немовлят. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

У плазмі австралійця був рідкісний імуноглобулін (anti-D), який використовують для створення особливої сироватки. Її вводять вагітним з негативним резус-фактором, щоб не допустити резус-конфлікту матері та дитини.

Гаррісон помер уві сні в будинку для літніх людей у Новому Південному Уельсі 17 лютого у віці 88 років. Про його смерть сім'я повідомила тільки сьогодні.

Служба крові Австралійського Червоного Хреста в некролозі Гаррісону написала, що він вирішив стати донором у 14 років, після того, як йому робили переливання крові під час серйозної операції на грудній клітці.

Джеймс Гаррісон з онуком
Джеймс Гаррісон з онуком
фото: Australian Red Cross Lifeblood

Гаррісон почав здавати плазму крові, коли йому було 18, і продовжував робити це кожні два тижні доти, доки йому не виповнилося 81. У 2005 році чоловік встановив світовий рекорд за кількістю пожертвуваної плазми, який змогли побити лише у 2022 році.

Дочка Гаррісона, Трейсі Меллоушіп, розповідає, що її батько був дуже гордий тим, що врятував стільки життів, водночас без болю і без будь-якої шкоди для себе.

«Він завжди говорив, що це не боляче, і життя, яке ти рятуєш, може бути твоє власне», – згадує вона.

Жінка, а також двоє онуків Гаррісона отримали сироватку, створену на основі плазми його крові. «Це робило [Джеймса] щасливим: чути про численні сім'ї на кшталт нашої, які продовжували існувати завдяки його доброті», – каже вона.

Уколи сироватки антирезус імуноглобуліну запобігають розвитку гемолітичної хвороби плода та новонародженого. Вона відбувається через несумісність крові матері та майбутньої дитини, коли в матері негативний резус-фактор, а в дитини позитивний.

Імунна система вагітної жінки сприймає компоненти крові ембріона як чужорідне тіло і виробляє антитіла, які його атакують. Це може серйозно нашкодити здоров'ю дитини, спричинити серйозну анемію, серцеву недостатність і навіть смерть. Поки в середині шістдесятих вчені не розробили ці ліки, кожне друге немовля з даною хворобою помирало.

Деякі дослідники припускають, що кров Гаррісона була настільки насичена цими імуноглобулінами через переливання крові, яке йому зробили в підлітковому віці.

Служба у співпраці з Інститутом медичних досліджень імені Волтера та Елізи Голл працює над лабораторним отриманням антирезус імуноглобуліну, реплікуючи імунні клітини та клітини крові Гаррісона та інших донорів. Вони сподіваються, що одного дня лабораторно створений імуноглобулін зможе допомогти вагітним жінкам у всьому світі.

Нагадаємо, 1 березня, відійшов у вічність Юрій Ратушний – дідусь воїнів Василя та Романа.

Як повідомлялося, Зорян Базилевич, прадід сестер Ярини, Дарії та Емілії Базилевич, які загинули від російського ракетного удару торік у вересні, помер у віці 94 років.

До слова, відійшов у вічність Ярослав Мотика, відомий автор монументів, пам’ятних знаків в Україні. Про смерть скульптора 1 березня повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький

Теги: донор кров смерть діти Австралія

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