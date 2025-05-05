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Був чемпіоном світу. Пішов з життя легендарний аргентинський футболіст

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Був чемпіоном світу. Пішов з життя легендарний аргентинський футболіст
Гальван у складі збірної Аргентини став чемпіоном світу 1978 року
фото: La Derecha Diario

Більшість клубної кар'єри Луїс Гальван провів в аргентинському «Тальєресі»

Колишній захисник збірної Аргентини з футболу Луїс Гальван помер у понеділок, 5 травня, на 78 році життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Асоціації футболу Аргентини.

Асоціація футболу Аргентини висловила співчуття родині та близьким Луїса Гальвана.

Гальван у складі збірної Аргентини став чемпіоном світу 1978 року. Зокрема, він зіграв у фіналі – проти збірної Нідерландів. За національну команду загалом він зіграв 34 матчі.

Більшість клубної кар'єри футболіст провів в аргентинському «Тальєресі».

Нагадаємо, кіберспортивний клуб Fnatic повідомив про смерть легендарного польського кіберспортсмена Мачея «Shushei» Ратушняка – переможця першого чемпіонату світу з League of Legends, який відбувся у червні 2011 року.

Ратушняку було 36 років. Причина його смерті не повідомляється.

«Вчора ми втратили легенду – Shushei. Він був частиною неймовірної команди Fnatic, яка виграла перший Worlds і започаткувала фандом для наших шанувальників. Наші думки з його друзями та сім'єю», – йдеться у зверненні Fnatic

На турнірі у 2011 році Ратушняк не лише посів перше місце зі своєю командою, але й був визнаний найкращим гравцем за підсумками чемпіонату.

Shushei продовжував професійну кар'єру в League of Legends до 2013 року, після чого пішов із кіберспорту.

До слова, учасник мадридського напівмарафону Movistar Madrid Medio Maratón помер після раптової зупинки серця за 500 метрів до фінішу.

Напівмарафон проходив у столиці Іспанії. Участь у ньому взяли близько 27 тисяч бігунів.

36-річний чоловік знепритомнів за 500 метрів до фінішу, медсестра відразу почала йому надавати допомогу, після чого його госпіталізували до однієї з лікарень Мадрида, де спортсмен помер.

Через проблеми із серцем помер також інший 20-річний учасник змагань. Він був доставлений до лікарні у важкому стані, але лікарі не змогли його врятувати.

Зазначається, що у ході напівмарафону медичні бригади надали допомогу 50 учасникам.

Теги: смерть

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