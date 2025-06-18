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Усик емоційно прокоментував обстріл Києва

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Усик емоційно прокоментував обстріл Києва
Усик: Сьогодні знову наша земля горить

Усик: Ви кажете «досить» – але вони продовжують бомбардувати

Чемпіон світу з боксу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик відреагував на російську атаку на Київ у ніч на 17 червня. Про це повідомляє «Главком».

«Сьогодні знову наша земля горить. Наше небо сповнене не співом птахів, а сиренами. Невинні життя втрачені. Сім'ї зруйновані. Діти залишилися без даху над головою. Ви кажете «мир» – але миру немає. Ви кажете «досить» – але вони продовжують бомбардувати», – написав Усик в Instagram.

Нагадаємо, у ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ «шахедами» та ракетами. У столиці є постраждалі, пошкодження та пожежі.внаслідок масованої атаки ворога на столицю загинули 14 людей, ще 60 – отримали поранено. Відомо, що у Шевченківському районі Києва горить будинок після атаки окупантів. З відео та фото зрозуміло, що зруйновано під'їзд.

Крім того, через російський удар у Києві було пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту (колишній Національний авіаційний університет). Внаслідок удару є постраждалі, на щастя, загиблих немає. Під час іншої частини атаки всі мешканці перебували в укритті.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що одна з ракет, яка влучила у житловий будинок на столичних Нивках, містила касетні боєприпаси.  

До слова, у Києві внаслідок чергової нічної атаки дронами, яку Росія здійснила в ніч на 17 червня, загинув громадянин Сполучених Штатів Америки. Інцидент стався в Солом’янському районі. Американець помер у будинку, розташованому навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим внаслідок удару.

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Теги: Олександр Усик Київ ракетна атака смерть

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