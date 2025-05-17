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Відомий актор-воїн розповів про останню зустріч із загиблим телеведучим Максимом Неліпою

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Олег Іваниця працював із загиблим Максимом Неліпою у «Дизель Шоу»
фото: armyinform.com.ua

Максим Неліпа загинув на фронті 12 травня

Відомий український актор-воїн Олег Іваниця висловився про загибель свого ексколеги Максима Неліпи. Разом вони працювали в «Дизель Шоу» і багато років дружили. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на tsn.ua.

«Подружився з Максом одразу, бо з ним неможливо не подружитись. Веселий, товариський, завжди готовий допомогти. Талановитий актор, сценарист, інженер, винахідник. В одному підрозділі з ним не служив, але впевнений, що він і у війську показав себе з найкращого боку. Залишався оптимістом навіть в найскладніших ситуаціях. Про службу не розказував особливо, дотримувався інформаційної гігієни. Служив з перших днів повномасштабного вторгнення. Останній рік командував підрозділом безпілотників», – зазначив Іваниця.

Максим Неліпа
Максим Неліпа
фото з відкритих джерел

Актор також додав, що майже три роки вони не могли ніяк зустрітися та назвав причину.

«Бачились останній раз ще до 2022 року. Бо відпустки ніяк не співпадали», – розповів Олег.

До слова, Максим Неліпа після початку повномасштабного вторгнення вступив до лав ТрО, а далі продовжив службу в ЗСУ. Згодом ведучий отримав звання старшого лейтенанта. Однак 12 травня його життя обірвалося під час боротьби з російськими окупантами. Максиму було 48 років.

Пізніше брат Максима Неліпи опублікував зворушливий допис

 

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Теги: Дизель шоу актор смерть

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