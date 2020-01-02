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    У Харкові помер екс-рекордсмен України з плавання

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    Останні роки життя плавець присвятив тренерській діяльності - У Харкові помер екс-рекордсмен України з плавання
    Останні роки життя плавець присвятив тренерській діяльності

    Пішов з життя чемпіон та рекордсмен України та СРСР Олександр Маначинський

    1 січня, на 62-му році, пішов з життя титулований харківський плавець, майстер спорту міжнародного класу Олександр Маначинський. Про це повідомляє харківське обласне відділення Національного олімпійського комітету України

    Олександр Маначинський був рекордсменом України і СРСР. Виграв три національних титули на дистанціях 100 м (1977), 200 м (1976) і в комбінованій естафеті 4 × 100 м (1976). Був учасником літніх Олімпійських ігор 1976 року, де змагався на дистанціях 100 м і 200 м батерфляєм, та посів восьме місце на другий дистанції.

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    Олександр Маначинський в молоді роки

    На літній Спартакіаді народів СРСР 1979 року в плаванні посів третє місце на дистанції 100 м, і друге місце в комбінованій естафеті 4 × 100 м у складі команди Української РСР (А. Сидоренко, А. Черненко, А. Маначинський, С. Красюк).

    По завершенні спортивної кар'єри Олександр Федорович працював в збірних командах СРСР і України, з 2008 року працював тренером-викладачем у Харківському училищі фізкультури і басейні «Акварена».

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    плавання
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